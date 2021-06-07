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Порошенко оценил переговоры Байдена с Зеленским
Порошенко оценил переговоры Байдена с Зеленским - РИА Новости, 08.06.2021
Порошенко оценил переговоры Байдена с Зеленским
Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена хорошей новостью и пожелал власти удачи,... РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-07T23:18
2021-06-08T07:34
европейская солидарность
петр порошенко
владимир зеленский
джо байден
женева (город)
сша
киев
украина
в мире
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КИЕВ, 7 июн – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена хорошей новостью и пожелал власти удачи, передает пресс-служба партии "Европейская солидарность".Президенты Украины и США провели в понедельник телефонный разговор. Байден пригласил Зеленского посетить в июле Белый дом.По его словам, "важно, что перед американо-российским саммитом в Женеве Белый дом подтвердил Киеву твердую и непоколебимую поддержку"."И еще одна позитивная новость - анонс долгожданного визита Зеленского в Белый дом в июле", - цитирует Порошенко пресс-служба.
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женева (город)
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европейская солидарность, петр порошенко, владимир зеленский, джо байден, женева (город), сша, киев, украина, в мире

Порошенко оценил переговоры Байдена с Зеленским

23:18 07.06.2021 (обновлено: 07:34 08.06.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко
Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 7 июн – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена хорошей новостью и пожелал власти удачи, передает пресс-служба партии "Европейская солидарность".
Президенты Украины и США провели в понедельник телефонный разговор. Байден пригласил Зеленского посетить в июле Белый дом.

Желаю успеха власти. Когда речь идет о наших интересах в мире, мы одна национальная сборная, а не политические оппоненты.

Экс-президент Украины Петр Порошенко
Петр Порошенко
По его словам, "важно, что перед американо-российским саммитом в Женеве Белый дом подтвердил Киеву твердую и непоколебимую поддержку".
"И еще одна позитивная новость - анонс долгожданного визита Зеленского в Белый дом в июле", - цитирует Порошенко пресс-служба.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
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Европейская солидарностьПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийДжо БайденЖенева (город)СШАКиевУкраинаВ мире
 
 
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