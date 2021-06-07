https://ria.ru/20210607/poroshenko-1736071615.html

Порошенко оценил переговоры Байдена с Зеленским

Порошенко оценил переговоры Байдена с Зеленским - РИА Новости, 08.06.2021

Порошенко оценил переговоры Байдена с Зеленским

Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена хорошей новостью и пожелал власти удачи,... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-07T23:18

2021-06-07T23:18

2021-06-08T07:34

европейская солидарность

петр порошенко

владимир зеленский

джо байден

женева (город)

сша

киев

украина

в мире

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КИЕВ, 7 июн – РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена хорошей новостью и пожелал власти удачи, передает пресс-служба партии "Европейская солидарность".Президенты Украины и США провели в понедельник телефонный разговор. Байден пригласил Зеленского посетить в июле Белый дом.По его словам, "важно, что перед американо-российским саммитом в Женеве Белый дом подтвердил Киеву твердую и непоколебимую поддержку"."И еще одна позитивная новость - анонс долгожданного визита Зеленского в Белый дом в июле", - цитирует Порошенко пресс-служба.

https://ria.ru/20210607/bayden-1736067701.html

женева (город)

сша

киев

украина

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европейская солидарность, петр порошенко, владимир зеленский, джо байден, женева (город), сша, киев, украина, в мире