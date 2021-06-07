https://ria.ru/20210607/pomosch-1735936452.html

Вице-премьер Абрамченко оценила стоимость контроля за продуктовой помощью

Вице-премьер Абрамченко оценила стоимость контроля за продуктовой помощью - РИА Новости, 07.06.2021

Вице-премьер Абрамченко оценила стоимость контроля за продуктовой помощью

Контроль за реализацией программы адресной продовольственной помощи россиянам обошелся бы в десятки миллиардов рублей, сообщила в интервью РИА Новости в рамках... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T07:52

2021-06-07T07:52

2021-06-07T07:52

петербургский международный экономический форум

россия

виктория абрамченко

петербургский международный экономический форум (фонд)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Контроль за реализацией программы адресной продовольственной помощи россиянам обошелся бы в десятки миллиардов рублей, сообщила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ-2021 вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.По ее словам, стоимость администрирования программы - один из факторов, который необходимо учитывать при обсуждении данного вопроса. "На сегодняшний день мы пока не получили ответа на вопрос, как ее снизить. А там цифры очень большие: несколько десятков миллиардов, чтобы просто эту программу администрировать", - указала Абрамченко.Соответствующие расходы были бы необходимы, чтобы отслеживать, что деньги получают те, кому они реально нужны. "И чтобы убедиться, что продовольствие - отечественное! - получают именно те граждане, которые в этом нуждаются. Думаю, данные о том, кому нужны средства, мы бы получали быстро, потому что уже есть принципы, заложенные по линии Минтруда в части социального казначейства", - добавила вице-премьер."А вот как обеспечить контроль за получением именно отечественных товаров, на какую сумму рассчитывать, какая должна быть линейка продовольствия? Очевидно, что это должны быть категории товаров, которые люди себе просто не смогут позволить себе купить в иных обстоятельствах: это белок, мясо, рыба, овощи и фрукты, масложировая продукция. То есть это недешевый сегмент", - заключила она.Минпромторг РФ еще в 2014 году выступал с предложением создать в России систему дополнительного питания для малообеспеченного населения. Согласно программе, на специальные банковские карты граждан, которые нуждаются в улучшении питания, планировалось зачислять средства, которые можно будет тратить на определенные продукты - свежие, скоропортящиеся, отечественные.Ведомства давали разные оценки затрат на программу адресной продовольственной помощи (также известна как программа продовольственных карточек или food stamps, по аналогии с американской системой) - от 15 миллиардов до 300 миллиардов рублей в зависимости от количества участников и величины выплат. В результате программа запущена не была, хотя эксперты и бизнес периодически возвращаются к ее обсуждению.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210607/kartofel-1735934326.html

https://ria.ru/20210607/ekosbor-1735929990.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, виктория абрамченко, петербургский международный экономический форум (фонд), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика