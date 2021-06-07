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В Екатеринбурге нашли тело полицейского
В Екатеринбурге нашли тело полицейского - РИА Новости, 07.06.2021
В Екатеринбурге нашли тело полицейского
Тело полицейского найдено в Екатеринбурге, а рядом с ним – предсмертная записка, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь ГУМВД по Свердловской области РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T22:18
2021-06-07T22:18
россия
валерий горелых
гумвд
следственный комитет россии (ск рф)
октябрьский район
свердловская область
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Тело полицейского найдено в Екатеринбурге, а рядом с ним – предсмертная записка, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.По информации местных СМИ, тело найдено возле гипермаркета "Леруа Мерлен" в переулке Базовом, 45. Там дежурил наряд патрульно-постовой службы. Один из полицейских сообщил своему коллеге, что отойдет по нужде и вернется. Однако спустя какое-то время прогремел выстрел. Местные СМИ сообщают, что полицейский был игроманом и накопил большие долги."ЧП по личному составу, о котором идет речь, не связано со служебной деятельностью погибшего сотрудника. Об этом он сам написал в записке, обнаруженной рядом с телом. На место происшествия выезжали представители руководства территориального ОВД, городского УМВД и ГУМВД области. Табельное оружие, боеприпасы и служебное удостоверение не похищены, они изъяты и приобщены к материалам проверки, которую проводит управление по работе с личным составом и подразделение собственной безопасности регионального полицейского главка", - отметил Горелых.Как сообщили журналистам в СУСК по Свердловской области, по факту данного происшествия следственный отдел по Октябрьскому району Екатеринбурга СК РФ проводит доследственную проверку."Точная причина смерти погибшего будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы", - отметили в СУСК.
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россия
октябрьский район
свердловская область
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россия, валерий горелых, гумвд, следственный комитет россии (ск рф), октябрьский район, свердловская область, происшествия

В Екатеринбурге нашли тело полицейского

22:18 07.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Тело полицейского найдено в Екатеринбурге, а рядом с ним – предсмертная записка, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
По информации местных СМИ, тело найдено возле гипермаркета "Леруа Мерлен" в переулке Базовом, 45. Там дежурил наряд патрульно-постовой службы. Один из полицейских сообщил своему коллеге, что отойдет по нужде и вернется. Однако спустя какое-то время прогремел выстрел. Местные СМИ сообщают, что полицейский был игроманом и накопил большие долги.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
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"ЧП по личному составу, о котором идет речь, не связано со служебной деятельностью погибшего сотрудника. Об этом он сам написал в записке, обнаруженной рядом с телом. На место происшествия выезжали представители руководства территориального ОВД, городского УМВД и ГУМВД области. Табельное оружие, боеприпасы и служебное удостоверение не похищены, они изъяты и приобщены к материалам проверки, которую проводит управление по работе с личным составом и подразделение собственной безопасности регионального полицейского главка", - отметил Горелых.
Как сообщили журналистам в СУСК по Свердловской области, по факту данного происшествия следственный отдел по Октябрьскому району Екатеринбурга СК РФ проводит доследственную проверку.
"Точная причина смерти погибшего будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы", - отметили в СУСК.
 
РоссияВалерий ГорелыхГУМВДСледственный комитет России (СК РФ)Октябрьский районСвердловская областьПроисшествия
 
 
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