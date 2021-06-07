https://ria.ru/20210607/pogoda-1736019218.html
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 07.06.2021
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и грозы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T15:54
2021-06-07T15:54
2021-06-07T15:54
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и грозы, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что предупреждение о ветре порывами 12-17 метров в секунду действует в Москве и Подмосковье до 11.00 среды, о грозе - в Москве до 12.00 среды, в области - до 11.00 среды.
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москва
московская область (подмосковье)
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гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество