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Москвичей предупредили о грозе и граде
Москвичей предупредили о грозе и граде - РИА Новости, 07.06.2021
Москвичей предупредили о грозе и граде
Спасатели предупредили о дожде, грозе, граде и ветре с порывами до 17 метров в секунду в Москве в понедельник в ближайшие часы с сохранением до конца суток,... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T11:49
2021-06-07T12:25
россия
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде, грозе, граде и ветре с порывами до 17 метров в секунду в Москве в понедельник в ближайшие часы с сохранением до конца суток, сообщается на сайте столичного главка МЧС России."Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 7 июня местами по Москве ожидается гроза, дождь, град, при грозе усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду", - говорится в предупреждении.Спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров и парковать автомобиль вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
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россия, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество

Москвичей предупредили о грозе и граде

11:49 07.06.2021 (обновлено: 12:25 07.06.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие переходят через дорогу во время грозы на одной из улиц в Москве
Прохожие переходят через дорогу во время грозы на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Спасатели предупредили о дожде, грозе, граде и ветре с порывами до 17 метров в секунду в Москве в понедельник в ближайшие часы с сохранением до конца суток, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.
"Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие 1-2 часа с сохранением до конца суток 7 июня местами по Москве ожидается гроза, дождь, град, при грозе усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду", - говорится в предупреждении.
Спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров и парковать автомобиль вдали от деревьев. Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.
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Россиянам рассказали об аномальной погоде в первый месяц лета
 
РоссияФедеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваОбщество
 
 
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