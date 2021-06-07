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Число погибших при столкновении поездов в Пакистане выросло до 36 человек
Число погибших при столкновении поездов в Пакистане выросло до 36 человек - РИА Новости, 07.06.2021
Число погибших при столкновении поездов в Пакистане выросло до 36 человек
Число погибших при столкновении двух поездов в Пакистане выросло до 36, сообщает телеканал Samaa TV со ссылкой на спасателей. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T07:07
2021-06-07T07:07
2021-06-07T07:44
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 июн – РИА Новости. Число погибших при столкновении двух поездов в Пакистане выросло до 36, сообщает телеканал Samaa TV со ссылкой на спасателей.Ранее сообщалось, что в результате столкновения двух поездов в провинции Синд погибли не менее 30 человек, более 50 получили ранения. По предварительным данным, авария произошла, когда один поезд-экспресс врезался в другой поезд, сошедший с рельсов.По данным представителей пакистанских железных дорог, в результате крушения с рельсов сошли четыре вагона. В тоже время по данным заместителя комиссара района Готки, где произошла авария, Усмана Абдуллы, в результате столкновения перевернулись около 14 вагонов, при этом от шести до восьми вагонов "полностью уничтожены".По словам очевидцев ЧП, большинство пассажиров поездов в момент столкновения спали.
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пакистан, в мире
НЬЮ-ДЕЛИ, 7 июн – РИА Новости.
Число погибших при столкновении двух поездов в Пакистане
выросло до 36, сообщает телеканал Samaa TV
со ссылкой на спасателей.
Ранее сообщалось, что в результате столкновения двух поездов в провинции Синд погибли не менее 30 человек, более 50 получили ранения. По предварительным данным, авария произошла, когда один поезд-экспресс врезался в другой поезд, сошедший с рельсов.
По данным представителей пакистанских железных дорог, в результате крушения с рельсов сошли четыре вагона. В тоже время по данным заместителя комиссара района Готки, где произошла авария, Усмана Абдуллы, в результате столкновения перевернулись около 14 вагонов, при этом от шести до восьми вагонов "полностью уничтожены".
По словам очевидцев ЧП, большинство пассажиров поездов в момент столкновения спали.