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Число погибших при столкновении поездов в Пакистане выросло до 36 человек

Число погибших при столкновении поездов в Пакистане выросло до 36 человек - РИА Новости, 07.06.2021

Число погибших при столкновении поездов в Пакистане выросло до 36 человек

Число погибших при столкновении двух поездов в Пакистане выросло до 36, сообщает телеканал Samaa TV со ссылкой на спасателей. РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T07:07

2021-06-07T07:07

2021-06-07T07:44

пакистан

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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 июн – РИА Новости. Число погибших при столкновении двух поездов в Пакистане выросло до 36, сообщает телеканал Samaa TV со ссылкой на спасателей.Ранее сообщалось, что в результате столкновения двух поездов в провинции Синд погибли не менее 30 человек, более 50 получили ранения. По предварительным данным, авария произошла, когда один поезд-экспресс врезался в другой поезд, сошедший с рельсов.По данным представителей пакистанских железных дорог, в результате крушения с рельсов сошли четыре вагона. В тоже время по данным заместителя комиссара района Готки, где произошла авария, Усмана Абдуллы, в результате столкновения перевернулись около 14 вагонов, при этом от шести до восьми вагонов "полностью уничтожены".По словам очевидцев ЧП, большинство пассажиров поездов в момент столкновения спали.

https://ria.ru/20210524/poezda-1733722223.html

пакистан

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