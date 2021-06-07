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Более 50 человек пострадали при столкновении двух поездов в Пакистане

Более 50 человек пострадали при столкновении двух поездов в Пакистане - РИА Новости, 07.06.2021

Более 50 человек пострадали при столкновении двух поездов в Пакистане

Более 50 человек пострадали при столкновении двух поездов в пакистанской провинции Синд в понедельник утром, сообщает телеканал Geo TV. РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T06:57

2021-06-07T06:57

2021-06-07T07:07

пакистан

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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 июн – РИА Новости. Более 50 человек пострадали при столкновении двух поездов в пакистанской провинции Синд в понедельник утром, сообщает телеканал Geo TV.Ранее сообщалось, что в результате крушения двух экспрессов погибли не менее 30 человек. По предварительным данным, авария произошла после того, как один из поездов врезался в другой - сошедший с рельсов.Как сообщил телеканалу заместитель комиссара района Готки, где произошла авария, Усман Абдулла, в результате столкновения перевернулись около 14 вагонов, при этом от шести до восьми вагонов "полностью уничтожены".На месте ЧП ведется спасательная операция, поскольку в нескольких вагонов остаются люди. В районе ЧП была объявлена неотложная медицинская помощь, все врачи и медицинский персонал были вызваны на работу.

пакистан

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пакистан, в мире