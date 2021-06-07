https://ria.ru/20210607/poezd-1735931796.html

Два поезда столкнулись на юге Пакистана, погибли 30 человек

Два поезда столкнулись на юге Пакистана, погибли 30 человек - РИА Новости, 07.06.2021

Два поезда столкнулись на юге Пакистана, погибли 30 человек

По меньшей мере 30 человек погибли в результате столкновении двух поездов на юге Пакистана в понедельник, есть пострадавшие, сообщает местный телеканал ARY... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T06:13

2021-06-07T06:13

2021-06-07T09:25

синд

пакистан

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. По меньшей мере 30 человек погибли в результате столкновении двух поездов на юге Пакистана в понедельник, есть пострадавшие, сообщает местный телеканал ARY News.По данным канала, два экспресса столкнулись между железнодорожными станциями в районе города Готки в провинции Синд. Как заявил представитель железных дорог, один поезд врезался в сошедший с рельсов второй поезд.Представитель местной власти, комиссар округа Усман Абдулла подтвердил, что при столкновении погибло не менее 30 пассажиров, и добавил, что еще несколько человек находятся под обломками.На место прибыли полиция и спасатели. После столкновения в этом районе было приостановлено движение поездов.

https://ria.ru/20210524/poezda-1733722223.html

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Последствия столкновения двух поездов в Пакистане Пострадавших в столкновении двух поездов в Пакистане - более 50, погибли не менее 30. Предварительно, один из поездов въехал в уже сошедший с рельсов второй состав, перевернулись 14 вагонов, несколько полностью разрушены. 2021-06-07T06:13 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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