https://ria.ru/20210607/podmoskove-1736110878.html

В число лучших технических школ России вошли 9 школ Подмосковья

В число лучших технических школ России вошли 9 школ Подмосковья - РИА Новости, 08.06.2021

В число лучших технических школ России вошли 9 школ Подмосковья

Девять школ Московской области вошли в рейтинг лучших школ России по конкурентоспособности выпускников, рейтинг составлен агентством RAEX, сообщает пресс-служба РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-07T18:13

2021-06-07T18:13

2021-06-08T11:53

новости подмосковья

raex

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Девять школ Московской области вошли в рейтинг лучших школ России по конкурентоспособности выпускников, рейтинг составлен агентством RAEX, сообщает пресс-служба министерства образования региона."Девять подмосковных школ вошли в рейтинг лучших школ России по конкурентоспособности выпускников, составленный агентством RAEX", – рассказала зампред правительства Московской области Ирина Каклюгина, слова которой приводятся в сообщении.По ее словам, рейтинг был составлен на основе числа школьников, поступивших в лучшие вузы страны на естественно-математические и инженерно-технические специальности.

https://ria.ru/20210604/konkurs-1735665348.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

raex, московская область (подмосковье)