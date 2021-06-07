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В число лучших технических школ России вошли 9 школ Подмосковья
В число лучших технических школ России вошли 9 школ Подмосковья - РИА Новости, 08.06.2021
В число лучших технических школ России вошли 9 школ Подмосковья
Девять школ Московской области вошли в рейтинг лучших школ России по конкурентоспособности выпускников, рейтинг составлен агентством RAEX, сообщает пресс-служба РИА Новости, 08.06.2021
2021-06-07T18:13
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новости подмосковья
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Девять школ Московской области вошли в рейтинг лучших школ России по конкурентоспособности выпускников, рейтинг составлен агентством RAEX, сообщает пресс-служба министерства образования региона."Девять подмосковных школ вошли в рейтинг лучших школ России по конкурентоспособности выпускников, составленный агентством RAEX", – рассказала зампред правительства Московской области Ирина Каклюгина, слова которой приводятся в сообщении.По ее словам, рейтинг был составлен на основе числа школьников, поступивших в лучшие вузы страны на естественно-математические и инженерно-технические специальности.
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raex, московская область (подмосковье)

В число лучших технических школ России вошли 9 школ Подмосковья

18:13 07.06.2021 (обновлено: 11:53 08.06.2021)
 
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Московской областиМинистр образования Подмосковья Ирина Каклюгина
Министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Девять школ Московской области вошли в рейтинг лучших школ России по конкурентоспособности выпускников, рейтинг составлен агентством RAEX, сообщает пресс-служба министерства образования региона.
"Девять подмосковных школ вошли в рейтинг лучших школ России по конкурентоспособности выпускников, составленный агентством RAEX", – рассказала зампред правительства Московской области Ирина Каклюгина, слова которой приводятся в сообщении.
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По ее словам, рейтинг был составлен на основе числа школьников, поступивших в лучшие вузы страны на естественно-математические и инженерно-технические специальности.
"Подмосковные школы ежегодно входят в данный рейтинг и сохраняют высокие позиции – это очень почетно. Среди школ региона самый высокий показатель у физтех-лицея им. Капицы в Долгопрудном – он расположился на восьмом месте рейтинга. Среди лучших школ также: Королёвский лицей научно-инженерного профиля, физико-математический лицей №5 в Долгопрудном, Сергиево-Посадский физико-математический лицей, Балашихинский лицей, школа №6 в Мытищах, лицей №14 в Жуковском, гимназия №2 в Раменском и лицей №8 в Электростали", - добавила Каклюгина.
 
Новости ПодмосковьяRAEXМосковская область (Подмосковье)
 
 
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