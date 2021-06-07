https://ria.ru/20210607/podderzhka-1735930156.html

Зеленский: США ослабляют уверенность Украины в американской поддержке

Зеленский: США ослабляют уверенность Украины в американской поддержке - РИА Новости, 07.06.2021

Зеленский: США ослабляют уверенность Украины в американской поддержке

Президент Украины Владимир Зеленский, обсуждая отказ США от санкций против оператора проекта "Северный поток 2", заявил, что последние действия Соединенных... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T04:43

2021-06-07T04:43

2021-06-07T04:43

россия

nord stream 2 ag

северный поток — 2

балтийское море

евросоюз

владимир зеленский

сша

украина

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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский, обсуждая отказ США от санкций против оператора проекта "Северный поток 2", заявил, что последние действия Соединенных Штатов ослабляют уверенность украинцев в однозначной поддержке со стороны Вашингтона."Все действия, которые мы с вами только что обсудили... ослабляют уверенность внутри Украины, уверенность в... однозначной поддержке", - заявил президент в интервью порталу Axios.Вместе с тем, отвечая на вопрос о том, в какой момент украинский народ отвернется от Соединенных Штатов, если США продолжат принимать решения, которые не учитывают интересы безопасности Украины, Зеленский сказал, что, по его мнению, этого не произойдет."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.Ранее Белый дом констатировал, что помешать строительству газопровода будет сложно, поскольку он практически достроен. США 20 мая заявили, что отказались от введения санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая реализует проект российского газопровода "Северный поток 2", объяснив это тем, что это в их национальных интересах. Однако затем США ввели санкции против организаций РФ и судов по проекту "Северный поток 2". В частности, против "Морской спасательной службы", "Мортранссервиса", Самарского Теплоэнергетического имущественного фонда, "Коксохимтранса". Санкции были введены и против 13 судов.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

https://ria.ru/20210607/nato-1735926880.html

https://ria.ru/20210607/zelenskiy-1735926709.html

россия

балтийское море

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, евросоюз, владимир зеленский, сша, украина