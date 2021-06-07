https://ria.ru/20210607/pmef-1736017338.html

Союз виноделов осудил отсутствие российского вина в меню ПМЭФ-2021

Союз виноделов осудил отсутствие российского вина в меню ПМЭФ-2021 - РИА Новости, 07.06.2021

Союз виноделов осудил отсутствие российского вина в меню ПМЭФ-2021

Союз виноградарей и виноделов России осудил отсутствие отечественного вина в ресторанной карте на Петербургском международном экономическом форуме, говорится в... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T15:40

2021-06-07T15:40

2021-06-07T15:40

артур саркисян

россия

дмитрий киселев

экономика

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Союз виноградарей и виноделов России осудил отсутствие отечественного вина в ресторанной карте на Петербургском международном экономическом форуме, говорится в заявлении союза, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. Глава Союза сомелье и экспертов России Артур Саркисян ранее обратил внимание на отсутствие в обеденном меню российского вина."Господа организаторы, это насколько надо не уважать свою страну, чтобы на такого уровня мероприятие не поставить в меню российское вино! ... Считаю это реальным актом неуважения ко всему, что делается в стране и к каждому из виноделов России по отдельности!", - написал Саркисян в Facebook."Союз виноградарей и виноделов России выражает полную солидарность с позицией главы Союза сомелье и экспертов России, заслуженного сомелье России, председателя дегустационного комитета "АНО Российская система качества" Артура Георгиевича Саркисяна по оценке отсутствия российских вин в ресторанной карте прошедшего Петербургского международного экономического форума", - заявляет в свою очередь союз.Объединение подчеркивает, что российские вина каждый год демонстрируют все более яркие успехи в международных конкурсах, получая медали и гран-при. Председатель совета Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев указал, что не предлагать российское вино на главном политическом и экономическом форуме России - "плевок в душу российских виноградарей, виноделов и виноторговых компаний"."Невозможно себе представить форум в любой другой уважающей себя винодельческой стране без лучших местных вин в карте! Союз виноградарей и виноделов России считает, что российское вино, которым мы по праву гордимся, достойно представлять Россию на мероприятиях любого уровня!" - отметил Киселев, слова которого приводятся в заявлении союза.

https://ria.ru/20210606/pmef-1735867924.html

https://ria.ru/20210607/sarkisyan-1736013897.html

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артур саркисян, россия, дмитрий киселев, экономика