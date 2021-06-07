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В Кремле пока не получили письмо матери Виктора Бута
В Кремле пока не получили письмо матери Виктора Бута - РИА Новости, 07.06.2021
В Кремле пока не получили письмо матери Виктора Бута
В Кремле не видели письмо матери Виктора Бута, обращенное президентам России и США Владимиру Путину и Джо Байдену, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T12:38
2021-06-07T12:52
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. В Кремле не видели письмо матери Виктора Бута, обращенное президентам России и США Владимиру Путину и Джо Байдену, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Раиса Бут, мать российского бизнесмена Виктора Бута, который отбыл половину 25-летнего срока заключения в американской тюрьме, обратилась к Путину и Байдену в преддверии их встречи в Женеве с просьбой договориться о возвращении ее сына в Россию. Бут передала текст своего обращения в распоряжение РИА Новости."Нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, получали ли в Кремле это письмо.При этом он не исключил, что в ходе встречи Путина и Байдена может затрагиваться тема осужденных россиян в США и американцев в России. "Не исключаю, что эта тема может затрагиваться", - сказал он журналистам.Встреча Байдена и Путина запланирована на 16 июня в Женеве.
https://ria.ru/20210607/but-1735953795.html
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джо байден, дмитрий песков, женева (город), россия, алла бут, виктор бут, сша, общество

В Кремле пока не получили письмо матери Виктора Бута

12:38 07.06.2021 (обновлено: 12:52 07.06.2021)
 
© РИА Новости / Михаил ТургиевАлла Бут
Алла Бут - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. В Кремле не видели письмо матери Виктора Бута, обращенное президентам России и США Владимиру Путину и Джо Байдену, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Раиса Бут, мать российского бизнесмена Виктора Бута, который отбыл половину 25-летнего срока заключения в американской тюрьме, обратилась к Путину и Байдену в преддверии их встречи в Женеве с просьбой договориться о возвращении ее сына в Россию. Бут передала текст своего обращения в распоряжение РИА Новости.
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
10:44
Мать Виктора Бута попросила Путина и Байдена вернуть ее сына в Россию
"Нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, получали ли в Кремле это письмо.
При этом он не исключил, что в ходе встречи Путина и Байдена может затрагиваться тема осужденных россиян в США и американцев в России. "Не исключаю, что эта тема может затрагиваться", - сказал он журналистам.
Встреча Байдена и Путина запланирована на 16 июня в Женеве.
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Джо БайденДмитрий ПесковЖенева (город)РоссияАлла БутВиктор БутСШАОбщество
 
 
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