https://ria.ru/20210607/pismo-1735976952.html

В Кремле пока не получили письмо матери Виктора Бута

В Кремле пока не получили письмо матери Виктора Бута - РИА Новости, 07.06.2021

В Кремле пока не получили письмо матери Виктора Бута

В Кремле не видели письмо матери Виктора Бута, обращенное президентам России и США Владимиру Путину и Джо Байдену, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T12:38

2021-06-07T12:38

2021-06-07T12:52

джо байден

дмитрий песков

женева (город)

россия

алла бут

виктор бут

сша

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155889/03/1558890331_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c0e147035ff39034941284c3bd471239.jpg

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. В Кремле не видели письмо матери Виктора Бута, обращенное президентам России и США Владимиру Путину и Джо Байдену, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Раиса Бут, мать российского бизнесмена Виктора Бута, который отбыл половину 25-летнего срока заключения в американской тюрьме, обратилась к Путину и Байдену в преддверии их встречи в Женеве с просьбой договориться о возвращении ее сына в Россию. Бут передала текст своего обращения в распоряжение РИА Новости."Нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, получали ли в Кремле это письмо.При этом он не исключил, что в ходе встречи Путина и Байдена может затрагиваться тема осужденных россиян в США и американцев в России. "Не исключаю, что эта тема может затрагиваться", - сказал он журналистам.Встреча Байдена и Путина запланирована на 16 июня в Женеве.

https://ria.ru/20210607/but-1735953795.html

https://ria.ru/20201218/obmen-1589940339.html

женева (город)

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, дмитрий песков, женева (город), россия, алла бут, виктор бут, сша, общество