https://ria.ru/20210607/peru-1735948370.html

Фухимори лидирует на выборах главы Перу поcле подсчета 73,7% голосов

Фухимори лидирует на выборах главы Перу поcле подсчета 73,7% голосов - РИА Новости, 07.06.2021

Фухимори лидирует на выборах главы Перу поcле подсчета 73,7% голосов

Кейко Фухимори, дочь экс-президента Перу Альберто Фухимори, которая представляет правую партию "Народная сила", по итогам обработки 73,7% голосов сохраняет... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T10:14

2021-06-07T10:14

2021-06-07T10:14

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кейко фухимори

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альберто фухимори

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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 июн – РИА Новости. Кейко Фухимори, дочь экс-президента Перу Альберто Фухимори, которая представляет правую партию "Народная сила", по итогам обработки 73,7% голосов сохраняет лидерство во втором туре выборов главы государства с показателем 52,3%, следует из данных избиркома страны.У ее противника Педро Кастильо, который баллотируется от партии "Свободное Перу", 47,7% голосов.Для 46-летней Кейко Фухимори это уже не первая попытка занять пост президента. Она уже дважды - в 2011 и 2016 годах - проходила во второй тур выборов, однако уступала своим соперникам.В отношении Фухимори в Перу ведется несколько уголовных дел о коррупции, отмывании активов, мошенничестве. Весной прошлого года она была освобождена по решению суда из предварительного заключения, которое отбывала по делу о взятках от бразильского строительного гиганта Odebrecht в 2011-2016 годах.Во время предвыборной кампании Фухимори пообещала в случае победы создать специальный орган, состоящий из людей, далеких от политики, который мог бы инспектировать деятельность каждого чиновника, в том числе президента. Также она предложила усилить роль контролирующих органов.Отец Кейко, 82-летний Альберто Фухимори, правил Перу 10 лет, с 1990 по 2000 годы. Позднее он был приговорен к 25 годам тюрьмы за коррупцию. В марте текущего года прокуратура страны оформила обвинение против него и трех экс-министров здравоохранения по делу о принудительной стерилизации беднейших слоев населения, которая проводилась во время его правления. В результате пострадали 1 300 женщин, пять из них погибли. Кейко Фухимори несколько лет исполняла роль первой леди во время правления отца после того, как он расстался с ее матерью.

https://ria.ru/20210607/peru-1735936617.html

https://ria.ru/20200513/1571350917.html

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