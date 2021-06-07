https://ria.ru/20210607/pensionerka-1735938866.html

На Украине пенсионерка прыгнула в колодец после просмотра новостей

На Украине пенсионерка прыгнула в колодец после просмотра новостей - РИА Новости, 07.06.2021

На Украине пенсионерка прыгнула в колодец после просмотра новостей

Пенсионерка в Черкасской области Украины прыгнула в колодец после просмотра новостей по телевизору, она решила, что произошло "военное нападение противников",... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T08:35

2021-06-07T08:35

2021-06-07T08:35

черкасская область

украина

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КИЕВ, 7 июн – РИА Новости. Пенсионерка в Черкасской области Украины прыгнула в колодец после просмотра новостей по телевизору, она решила, что произошло "военное нападение противников", передает местное издание "Золотоноша.City"."В селе Вознесенское, что на Золотоношском районе, 62-летняя женщина попала в недействующей колодец… Очевидно, поводом, чтобы прятаться, стали телевизионные новости, после которых пенсионерка сделала вывод о военном нападении захватчиков. Она собрала в сумку подушку, некоторые вещи, еще и печенья прихватила", - говорится в сообщении.По данным издания, пенсионерку из колодца доставали спасатели и соседи. По словам соседей, женщина пробыла в колодце больше суток. По информации медиков, у нее перелом левого бедра и правой голени.

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черкасская область, украина, в мире