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На Украине пенсионерка прыгнула в колодец после просмотра новостей
На Украине пенсионерка прыгнула в колодец после просмотра новостей - РИА Новости, 07.06.2021
На Украине пенсионерка прыгнула в колодец после просмотра новостей
Пенсионерка в Черкасской области Украины прыгнула в колодец после просмотра новостей по телевизору, она решила, что произошло "военное нападение противников",... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T08:35
2021-06-07T08:35
черкасская область
украина
в мире
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КИЕВ, 7 июн – РИА Новости. Пенсионерка в Черкасской области Украины прыгнула в колодец после просмотра новостей по телевизору, она решила, что произошло "военное нападение противников", передает местное издание "Золотоноша.City"."В селе Вознесенское, что на Золотоношском районе, 62-летняя женщина попала в недействующей колодец… Очевидно, поводом, чтобы прятаться, стали телевизионные новости, после которых пенсионерка сделала вывод о военном нападении захватчиков. Она собрала в сумку подушку, некоторые вещи, еще и печенья прихватила", - говорится в сообщении.По данным издания, пенсионерку из колодца доставали спасатели и соседи. По словам соседей, женщина пробыла в колодце больше суток. По информации медиков, у нее перелом левого бедра и правой голени.
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черкасская область, украина, в мире

На Украине пенсионерка прыгнула в колодец после просмотра новостей

08:35 07.06.2021
 
© РИА НовостиАвтомобиль скорой помощи Украины
Автомобиль скорой помощи Украины - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости
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КИЕВ, 7 июн – РИА Новости. Пенсионерка в Черкасской области Украины прыгнула в колодец после просмотра новостей по телевизору, она решила, что произошло "военное нападение противников", передает местное издание "Золотоноша.City".
"В селе Вознесенское, что на Золотоношском районе, 62-летняя женщина попала в недействующей колодец… Очевидно, поводом, чтобы прятаться, стали телевизионные новости, после которых пенсионерка сделала вывод о военном нападении захватчиков. Она собрала в сумку подушку, некоторые вещи, еще и печенья прихватила", - говорится в сообщении.
По данным издания, пенсионерку из колодца доставали спасатели и соседи. По словам соседей, женщина пробыла в колодце больше суток. По информации медиков, у нее перелом левого бедра и правой голени.
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