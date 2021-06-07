https://ria.ru/20210607/pensii-1736072344.html

Федерация профсоюзов призвала Путина вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий

Федерация профсоюзов призвала Путина вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий - РИА Новости, 08.06.2021

Федерация профсоюзов призвала Путина вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий

Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий... РИА Новости, 08.06.2021

2021-06-07T23:38

2021-06-07T23:38

2021-06-08T04:08

россия

михаил шмаков

федерация независимых профсоюзов россии

владимир путин

общество

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков направил письмо Владимиру Путину с просьбой вмешаться в ситуацию с индексацией пенсий работающим пенсионерам."Федерация независимых профсоюзов России озабочена затяжкой выполнения Вашего поручения", — сказано в письме, размещенном на сайте ФНПР.В нем утверждается, что правительство не одобрило ни один из законопроектов, подготовленных депутатами, но при этом не внесло свой вариант по этому вопросу."Затянувшаяся пауза сдерживает решение вопроса по изменению материального положения многих тысяч пенсионеров <...>. ФНПР просит Вас вмешаться в сложившуюся ситуации", — отмечается в послании.В федерации выразили уверенность, что справедливое решение этого сложного вопроса будет найдено.Как говорится в письме, необходимо вернуть недоплаченные суммы работающим пенсионерам и восстановить индексацию.В России с января 2016 года действует закон об отмене индексации пенсий работающим пенсионерам. В Госдуме и Совете Федерации не раз звучали предложения о возвращении индексации для пожилых россиян с низкими зарплатами.Ранее правительство заявило, что по поручению Владимира Путина проработало вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам и подготовило соответствующие предложения. В интервью РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что власти ищут источники бюджетного финансирования индексации, а вопрос могут решить уже в новом бюджетном цикле.

https://ria.ru/20210423/vyplaty-1729701052.html

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россия, михаил шмаков, федерация независимых профсоюзов россии, владимир путин, общество