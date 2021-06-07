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Россия поставила оружия на сумму более 15 миллиардов долларов
Россия поставила оружия на сумму более 15 миллиардов долларов - РИА Новости, 07.06.2021
Россия поставила оружия на сумму более 15 миллиардов долларов
Россия в 2020 году продала оружия на сумму более 15 миллиардов долларов, портфель заказов сохранился на уровне 50 миллиардов долларов, заявил во время встречи с РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T14:10
2021-06-07T14:10
россия
дмитрий шугаев
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
владимир путин
оружие
армия
безопасность
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россия в 2020 году продала оружия на сумму более 15 миллиардов долларов, портфель заказов сохранился на уровне 50 миллиардов долларов, заявил во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев."У нас всё идёт по плану – по тому плану, который мы установили в 2020 году. Мы выполнили, самое главное, показатели прошлого года. У нас объём более 15 миллиардов – 102% от намеченных показателей. И портфель заказов, что очень важно, сохранился на уровне более 50 миллиардов долларов. Это один из главных показателей, которые дают уверенность в будущем и нашим предприятиям, и всей системе ВТС", - сказал Шугаев.Россия в 2020 году поставила продукцию военного назначения в 51 страну, есть контакты более чем со 100 странами, заявил в понедельник глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев."Очень важно отметить, что у нас сохранились регионы, с которыми мы взаимодействуем, прежде всего наши партнёры из азиатского и африканского регионов. Мы поддерживаем сегодня отношения более чем со ста государствами, в 51 страну поставили нашу технику", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.Шугаев добавил, что сегодня Россия уверенно движется вперёд в вопросах торговли оружием. Большую часть поставок составляет военно-воздушная техника и техника ПВО, но и сухопутная и военно-морская техника не остаются без внимания, уточнил глава ФСВТС.
https://ria.ru/20210601/armiya-1735060426.html
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россия, дмитрий шугаев, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии), владимир путин, оружие, армия, безопасность

Россия поставила оружия на сумму более 15 миллиардов долларов

14:10 07.06.2021
 
© AFP 2021 / Sergey VenyavskyРоссийские танки во время учений на полигоне Серноводское Ставропольского края
Российские танки во время учений на полигоне Серноводское Ставропольского края - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© AFP 2021 / Sergey Venyavsky
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россия в 2020 году продала оружия на сумму более 15 миллиардов долларов, портфель заказов сохранился на уровне 50 миллиардов долларов, заявил во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
"У нас всё идёт по плану – по тому плану, который мы установили в 2020 году. Мы выполнили, самое главное, показатели прошлого года. У нас объём более 15 миллиардов – 102% от намеченных показателей. И портфель заказов, что очень важно, сохранился на уровне более 50 миллиардов долларов. Это один из главных показателей, которые дают уверенность в будущем и нашим предприятиям, и всей системе ВТС", - сказал Шугаев.
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Россия в 2020 году поставила продукцию военного назначения в 51 страну, есть контакты более чем со 100 странами, заявил в понедельник глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
"Очень важно отметить, что у нас сохранились регионы, с которыми мы взаимодействуем, прежде всего наши партнёры из азиатского и африканского регионов. Мы поддерживаем сегодня отношения более чем со ста государствами, в 51 страну поставили нашу технику", - сказал он на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Шугаев добавил, что сегодня Россия уверенно движется вперёд в вопросах торговли оружием. Большую часть поставок составляет военно-воздушная техника и техника ПВО, но и сухопутная и военно-морская техника не остаются без внимания, уточнил глава ФСВТС.
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РоссияДмитрий ШугаевФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)Владимир ПутинОружиеАрмияБезопасность
 
 
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