https://ria.ru/20210607/oruzhie-1735927320.html

Зеленский назвал "Северный поток — 2" "оружием" в руках России

Зеленский назвал "Северный поток — 2" "оружием" в руках России - РИА Новости, 07.06.2021

Зеленский назвал "Северный поток — 2" "оружием" в руках России

Президент Украины Владимир Зеленский назвал проект газопровода "Северный поток - 2" "оружием" в руках России. РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T02:52

2021-06-07T02:52

2021-06-07T02:52

россия

allseas

северный поток — 2

балтийское море

газпром

евросоюз

владимир зеленский

владимир путин

сша

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назвал проект газопровода "Северный поток - 2" "оружием" в руках России.При этом он назвал "неожиданным", что "пули" для такого оружия могут поставлять США, имея в виду отказ Штатов от введения санкций против оператора Nord Stream 2."Потому что это (США - ред.) образцовая цивилизация, образцовая демократия в мире. Я всегда считал, что Украина отстаивает точно такие же принципы в Европе", - подчеркнул Зеленский.Ранее в июне Зеленский называл "Северный поток 2" российским "козырем": в руках России, по его мнению, это "настоящий флеш-рояль" (самая выигрышная комбинация в покере), и ее частично поддерживает Европа."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".Выступая на Петербургском международном экономическом форуме в июне, президент РФ Владимир Путин заявил, что прокладка труб первой нитки газопровода "Северный поток 2" успешно завершена, работа со второй ниткой продолжается, "Газпром" готов к заполнению "Северного потока 2" газом.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

https://ria.ru/20210607/zelenskiy-1735926709.html

россия

балтийское море

сша

украина

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россия, allseas, северный поток — 2, балтийское море, газпром, евросоюз, владимир зеленский, владимир путин, сша, украина, в мире