Зеленский назвал "Северный поток — 2" "оружием" в руках России
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назвал проект газопровода "Северный поток - 2" "оружием" в руках России.
"Мне до сих пор кажется, что "Северный поток - 2", как понимаем это мы и исходя из понимания безопасности не только в Европе, но и в Соединенных Штатах Америки - нашего стратегического партнера, - мы рассматриваем его ("Северный поток 2" - ред.) как оружие, настоящее оружие, и я открыто об этом говорю. Оружие в руках Российской Федерации", - заявил Зеленский порталу Axios.
При этом он назвал "неожиданным", что "пули" для такого оружия могут поставлять США, имея в виду отказ Штатов от введения санкций против оператора Nord Stream 2.
"Потому что это (США - ред.) образцовая цивилизация, образцовая демократия в мире. Я всегда считал, что Украина отстаивает точно такие же принципы в Европе", - подчеркнул Зеленский.
Ранее в июне Зеленский называл "Северный поток 2" российским "козырем": в руках России, по его мнению, это "настоящий флеш-рояль" (самая выигрышная комбинация в покере), и ее частично поддерживает Европа.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".
Выступая на Петербургском международном экономическом форуме в июне, президент РФ Владимир Путин заявил, что прокладка труб первой нитки газопровода "Северный поток 2" успешно завершена, работа со второй ниткой продолжается, "Газпром" готов к заполнению "Северного потока 2" газом.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.