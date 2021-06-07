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Зеленский назвал "Северный поток — 2" "оружием" в руках России
Зеленский назвал "Северный поток — 2" "оружием" в руках России - РИА Новости, 07.06.2021
Зеленский назвал "Северный поток — 2" "оружием" в руках России
Президент Украины Владимир Зеленский назвал проект газопровода "Северный поток - 2" "оружием" в руках России. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T02:52
2021-06-07T02:52
россия
allseas
северный поток — 2
балтийское море
газпром
евросоюз
владимир зеленский
владимир путин
сша
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назвал проект газопровода "Северный поток - 2" "оружием" в руках России.При этом он назвал "неожиданным", что "пули" для такого оружия могут поставлять США, имея в виду отказ Штатов от введения санкций против оператора Nord Stream 2."Потому что это (США - ред.) образцовая цивилизация, образцовая демократия в мире. Я всегда считал, что Украина отстаивает точно такие же принципы в Европе", - подчеркнул Зеленский.Ранее в июне Зеленский называл "Северный поток 2" российским "козырем": в руках России, по его мнению, это "настоящий флеш-рояль" (самая выигрышная комбинация в покере), и ее частично поддерживает Европа."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".Выступая на Петербургском международном экономическом форуме в июне, президент РФ Владимир Путин заявил, что прокладка труб первой нитки газопровода "Северный поток 2" успешно завершена, работа со второй ниткой продолжается, "Газпром" готов к заполнению "Северного потока 2" газом.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
https://ria.ru/20210607/zelenskiy-1735926709.html
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россия, allseas, северный поток — 2, балтийское море, газпром, евросоюз, владимир зеленский, владимир путин, сша, украина, в мире

Зеленский назвал "Северный поток — 2" "оружием" в руках России

02:52 07.06.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСтроительство газопровода "Северный поток-2" в Германии
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский назвал проект газопровода "Северный поток - 2" "оружием" в руках России.
"Мне до сих пор кажется, что "Северный поток - 2", как понимаем это мы и исходя из понимания безопасности не только в Европе, но и в Соединенных Штатах Америки - нашего стратегического партнера, - мы рассматриваем его ("Северный поток 2" - ред.) как оружие, настоящее оружие, и я открыто об этом говорю. Оружие в руках Российской Федерации", - заявил Зеленский порталу Axios.
При этом он назвал "неожиданным", что "пули" для такого оружия могут поставлять США, имея в виду отказ Штатов от введения санкций против оператора Nord Stream 2.
"Потому что это (США - ред.) образцовая цивилизация, образцовая демократия в мире. Я всегда считал, что Украина отстаивает точно такие же принципы в Европе", - подчеркнул Зеленский.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
02:39
Зеленский: отказ США от санкций против Nord Stream 2 не направлен на поддержку Украины
Ранее в июне Зеленский называл "Северный поток 2" российским "козырем": в руках России, по его мнению, это "настоящий флеш-рояль" (самая выигрышная комбинация в покере), и ее частично поддерживает Европа.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. Она продолжилась спустя год - в декабре 2020 года силами уже российского судна-трубоукладчика "Фортуна", а 27 апреля к нему присоединился "Академик Черский".
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18Инфографика
"Северный поток — 2"
Инфографика
Посмотреть
Выступая на Петербургском международном экономическом форуме в июне, президент РФ Владимир Путин заявил, что прокладка труб первой нитки газопровода "Северный поток 2" успешно завершена, работа со второй ниткой продолжается, "Газпром" готов к заполнению "Северного потока 2" газом.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
 
РоссияAllseasСеверный поток — 2Балтийское мореГазпромЕвросоюзВладимир ЗеленскийВладимир ПутинСШАУкраинаВ мире
 
 
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