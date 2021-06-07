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Челябинские врачи спасли младенца, проглотившего батарейку

Челябинские врачи спасли младенца, проглотившего батарейку - РИА Новости, 07.06.2021

Челябинские врачи спасли младенца, проглотившего батарейку

Врачи челябинской областной детской клинической больницы спасли двухмесячного ребенка, достав из его пищевода круглую батарейку-таблетку, которая находилась там РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T12:16

2021-06-07T12:16

2021-06-07T12:16

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ЧЕЛЯБИНСК, 7 июн – РИА Новости. Врачи челябинской областной детской клинической больницы спасли двухмесячного ребенка, достав из его пищевода круглую батарейку-таблетку, которая находилась там не менее трех дней, сообщила в понедельник пресс-служба больницы.По данным пресс-службы, реаниматологи эвакуировали ребенка в тяжелом состоянии из городской больницы, куда он поступил с жалобами на затрудненное дыхание. По результатам снимков грудной клетки врачи выяснили, что у младенца инородное тело в трахее или пищеводе, оказалось, что это батарейка-таблетка."Судя по анамнезу, батарейка пробыла в организме младенца не менее 3 дней. Инородное тело врачи больницы извлекли эндоскопическим методом. Четыре дня маленький пациент провёл в реанимации, еще почти неделю в центре хирургии новорожденных", - говорится в сообщении.Сейчас малыш выписан домой, но останется под наблюдением хирургов еще долгое время, так как отдаленные последствия могут дать о себе знать даже спустя несколько лет, уточняется в сообщении.По словам заведующей отделением анестезиологии и реанимации №1 больницы Елены Грицковой, данное инородное тело - это щелочь, а она в отличие от кислоты прожигает в глубину, разъедает все ближайшие ткани. "Мы боялись, потому что на ФГДС видно только поверхностное слизистое поражение. И даже оно было очень выраженным – много фибрина. Самая большая опасность, что пищевод, даже при небольших нагрузках, крике или натуживании, мог просто разорваться", - цитирует пресс-служба слова Грицковой.Позже выяснилось, что опасное угощение предложил малышу двухлетний братик, который нашел батарейку в лазерной указке, поясняется в сообщении.

https://ria.ru/20210531/kirov-1734967435.html

https://ria.ru/20210322/rebenok-1602244291.html

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россия, врачи, челябинск, происшествия