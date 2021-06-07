https://ria.ru/20210607/obstrel-1736030784.html

В ДНР заявили об усилении обстрелов со стороны украинских силовиков

В ДНР заявили об усилении обстрелов со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 07.06.2021

В ДНР заявили об усилении обстрелов со стороны украинских силовиков

Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщает в понедельник об усилении обстрелов со стороны украинских вооруженных сил... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T17:03

2021-06-07T17:03

2021-06-07T17:03

ситуация в днр и лнр

донбасс

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

в мире

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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщает в понедельник об усилении обстрелов со стороны украинских вооруженных сил в Донбассе.Ранее в ведомстве сообщали об отсутствии нарушений со стороны украинских силовиков в течение трёх суток."После непродолжительного затишья противник вновь усилил обстрелы по населенным пунктам республики. При этом в большинстве случаев применяются тяжелые минометы. Второй день подряд под украинскими минами вновь оказываются мирные граждане, рушатся их дома",- сообщил журналистам представитель ведомства.Он напомнил, что за прошедшие сутки было зафиксировано пять нарушений договоренностей о соблюдении перемирия со стороны ВС Украины.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210605/radikaly-1735814708.html

https://ria.ru/20210606/donbass-1735860838.html

донбасс

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ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире