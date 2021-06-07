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В ДНР заявили об усилении обстрелов со стороны украинских силовиков
В ДНР заявили об усилении обстрелов со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 07.06.2021
В ДНР заявили об усилении обстрелов со стороны украинских силовиков
Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщает в понедельник об усилении обстрелов со стороны украинских вооруженных сил... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T17:03
2021-06-07T17:03
ситуация в днр и лнр
донбасс
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
в мире
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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщает в понедельник об усилении обстрелов со стороны украинских вооруженных сил в Донбассе.Ранее в ведомстве сообщали об отсутствии нарушений со стороны украинских силовиков в течение трёх суток."После непродолжительного затишья противник вновь усилил обстрелы по населенным пунктам республики. При этом в большинстве случаев применяются тяжелые минометы. Второй день подряд под украинскими минами вновь оказываются мирные граждане, рушатся их дома",- сообщил журналистам представитель ведомства.Он напомнил, что за прошедшие сутки было зафиксировано пять нарушений договоренностей о соблюдении перемирия со стороны ВС Украины.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210605/radikaly-1735814708.html
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ситуация в днр и лнр, донбасс, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире

В ДНР заявили об усилении обстрелов со стороны украинских силовиков

17:03 07.06.2021
 
© REUTERS / Marian KushnirУкраинский военный в окрестностях Донецка
Украинский военный в окрестностях Донецка - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© REUTERS / Marian Kushnir
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщает в понедельник об усилении обстрелов со стороны украинских вооруженных сил в Донбассе.
Ранее в ведомстве сообщали об отсутствии нарушений со стороны украинских силовиков в течение трёх суток.
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"После непродолжительного затишья противник вновь усилил обстрелы по населенным пунктам республики. При этом в большинстве случаев применяются тяжелые минометы. Второй день подряд под украинскими минами вновь оказываются мирные граждане, рушатся их дома",- сообщил журналистам представитель ведомства.
Он напомнил, что за прошедшие сутки было зафиксировано пять нарушений договоренностей о соблюдении перемирия со стороны ВС Украины.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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