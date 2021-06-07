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Канадский суд назначил слушания по делу пособника нацистов Оберлендера
Канадский суд назначил слушания по делу пособника нацистов Оберлендера - РИА Новости, 07.06.2021
Канадский суд назначил слушания по делу пособника нацистов Оберлендера
Суд в Канаде назначил на 7-10 сентября слушания по делу о депортации пособника нацистов Гельмута Оберлендера, которого в России подозревают в причастности к... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T21:03
2021-06-07T21:04
россия
гельмут оберлендер
симон визенталь
следственный комитет россии (ск рф)
канада
ссср
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Суд в Канаде назначил на 7-10 сентября слушания по делу о депортации пособника нацистов Гельмута Оберлендера, которого в России подозревают в причастности к убийствам мирных жителей СССР во время Второй мировой войны, говорится в судебном уведомлении.В начале апреля суд отказался приостановить на неограниченное время рассмотрение дела Оберлендера."Управление по делам иммигрантов и беженцев Канады (IRB) пересмотрело сроки слушаний по делу Гельмута Оберлендера. Слушания пройдут с 7 по 10 сентября", - сообщила в уведомлении Анна Пэйп, представитель IRB, которое выполняет в стране функции административного трибунала в сфере иммиграции.По данным СК РФ, Оберлендер причастен, в частности, к расстрелу 27 тысяч человек в Ростовской области в 1942 году. Тогда он был переводчиком зондеркоманды СС-10а. В свое время КГБ СССР выяснил, что в 1941-1943 годах члены этой группы массово расстреливали мирных жителей и умерщвляли их в передвижных газовых камерах-"душегубках".Сам Оберлендер не отрицает, что служил в отрядах смерти, но утверждает, что его заставили в 17-летнем возрасте под страхом смерти и что он не был причастен к убийству людей. Оберлендер фигурирует в списке десятерых наиболее разыскиваемых и доживших до сегодняшнего дня нацистских преступников, который составляет неправительственный Центр Симона Визенталя.После войны Оберлендер смог избежать задержания, а через несколько лет переехал в Канаду и в конце концов получил гражданство этой страны, которого его в итоге лишили за попытку скрыть свою службу в зондеркоманде.
https://ria.ru/20210508/prestupleniya-1731455278.html
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россия, гельмут оберлендер, симон визенталь, следственный комитет россии (ск рф), канада, ссср, в мире

Канадский суд назначил слушания по делу пособника нацистов Оберлендера

21:03 07.06.2021 (обновлено: 21:04 07.06.2021)
 
© Фото : Public DomainГельмут Оберлендер
Гельмут Оберлендер - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© Фото : Public Domain
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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Суд в Канаде назначил на 7-10 сентября слушания по делу о депортации пособника нацистов Гельмута Оберлендера, которого в России подозревают в причастности к убийствам мирных жителей СССР во время Второй мировой войны, говорится в судебном уведомлении.
В начале апреля суд отказался приостановить на неограниченное время рассмотрение дела Оберлендера.
"Управление по делам иммигрантов и беженцев Канады (IRB) пересмотрело сроки слушаний по делу Гельмута Оберлендера. Слушания пройдут с 7 по 10 сентября", - сообщила в уведомлении Анна Пэйп, представитель IRB, которое выполняет в стране функции административного трибунала в сфере иммиграции.
По данным СК РФ, Оберлендер причастен, в частности, к расстрелу 27 тысяч человек в Ростовской области в 1942 году. Тогда он был переводчиком зондеркоманды СС-10а. В свое время КГБ СССР выяснил, что в 1941-1943 годах члены этой группы массово расстреливали мирных жителей и умерщвляли их в передвижных газовых камерах-"душегубках".
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Сам Оберлендер не отрицает, что служил в отрядах смерти, но утверждает, что его заставили в 17-летнем возрасте под страхом смерти и что он не был причастен к убийству людей. Оберлендер фигурирует в списке десятерых наиболее разыскиваемых и доживших до сегодняшнего дня нацистских преступников, который составляет неправительственный Центр Симона Визенталя.
После войны Оберлендер смог избежать задержания, а через несколько лет переехал в Канаду и в конце концов получил гражданство этой страны, которого его в итоге лишили за попытку скрыть свою службу в зондеркоманде.
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РоссияГельмут ОберлендерСимон ВизентальСледственный комитет России (СК РФ)КанадаСССРВ мире
 
 
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