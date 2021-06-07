https://ria.ru/20210607/oberlender-1736063409.html

Канадский суд назначил слушания по делу пособника нацистов Оберлендера

Канадский суд назначил слушания по делу пособника нацистов Оберлендера - РИА Новости, 07.06.2021

Канадский суд назначил слушания по делу пособника нацистов Оберлендера

Суд в Канаде назначил на 7-10 сентября слушания по делу о депортации пособника нацистов Гельмута Оберлендера, которого в России подозревают в причастности к... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T21:03

2021-06-07T21:03

2021-06-07T21:04

россия

гельмут оберлендер

симон визенталь

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канада

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ВАШИНГТОН, 7 июн - РИА Новости. Суд в Канаде назначил на 7-10 сентября слушания по делу о депортации пособника нацистов Гельмута Оберлендера, которого в России подозревают в причастности к убийствам мирных жителей СССР во время Второй мировой войны, говорится в судебном уведомлении.В начале апреля суд отказался приостановить на неограниченное время рассмотрение дела Оберлендера."Управление по делам иммигрантов и беженцев Канады (IRB) пересмотрело сроки слушаний по делу Гельмута Оберлендера. Слушания пройдут с 7 по 10 сентября", - сообщила в уведомлении Анна Пэйп, представитель IRB, которое выполняет в стране функции административного трибунала в сфере иммиграции.По данным СК РФ, Оберлендер причастен, в частности, к расстрелу 27 тысяч человек в Ростовской области в 1942 году. Тогда он был переводчиком зондеркоманды СС-10а. В свое время КГБ СССР выяснил, что в 1941-1943 годах члены этой группы массово расстреливали мирных жителей и умерщвляли их в передвижных газовых камерах-"душегубках".Сам Оберлендер не отрицает, что служил в отрядах смерти, но утверждает, что его заставили в 17-летнем возрасте под страхом смерти и что он не был причастен к убийству людей. Оберлендер фигурирует в списке десятерых наиболее разыскиваемых и доживших до сегодняшнего дня нацистских преступников, который составляет неправительственный Центр Симона Визенталя.После войны Оберлендер смог избежать задержания, а через несколько лет переехал в Канаду и в конце концов получил гражданство этой страны, которого его в итоге лишили за попытку скрыть свою службу в зондеркоманде.

https://ria.ru/20210508/prestupleniya-1731455278.html

https://ria.ru/20210322/natsisty-1602246319.html

россия

канада

ссср

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россия, гельмут оберлендер, симон визенталь, следственный комитет россии (ск рф), канада, ссср, в мире