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Россельхознадзор проверил норковые хозяйства на коронавирус
Россельхознадзор проверил норковые хозяйства на коронавирус - РИА Новости, 07.06.2021
Россельхознадзор проверил норковые хозяйства на коронавирус
В российских норковых хозяйствах не обнаружили коронавируса, предпосылок для его распространения среди животных пока нет, сообщил глава Россельхознадзора Сергей РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T08:07
2021-06-07T08:07
2021-06-07T08:42
петербургский международный экономический форум
коронавирус covid-19
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
сергей данкверт
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. В российских норковых хозяйствах не обнаружили коронавируса, предпосылок для его распространения среди животных пока нет, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт."Мы проверили все норковые хозяйства, их порядка 25, там не было ни одного выявленного случая. Мы делали не только ПЦР-тест, но и смотрели на антитела", — сказал он в кулуарах ПМЭФ-2021.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
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коронавирус covid-19, россия, петербургский международный экономический форум (фонд), сергей данкверт, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), общество