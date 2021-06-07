https://ria.ru/20210607/niderlandy-1736050115.html

В Нидерландах отреагировали на денонсацию налогового соглашения с Россией

В Нидерландах отреагировали на денонсацию налогового соглашения с Россией - РИА Новости, 07.06.2021

В Нидерландах отреагировали на денонсацию налогового соглашения с Россией

Денонсация соглашения об избежании двойного налогообложения является шагом в неверном направлении, но она не необратима - Нидерланды продолжат усилия по... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T18:54

2021-06-07T18:54

2021-06-07T18:54

россия

владимир путин

нидерланды

в мире

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АМСТЕРДАМ, 7 июн - РИА Новости, Анастасия Иванова. Денонсация соглашения об избежании двойного налогообложения является шагом в неверном направлении, но она не необратима - Нидерланды продолжат усилия по налаживанию диалога с Россией и решению проблемы до конца года, говорится в письме голландского Минфина парламенту страны, поступившем в распоряжение РИА Новости.Ранее в понедельник российский Минфин сообщил, что Россия уведомила Нидерланды о денонсации налогового соглашения, и оно прекратит действовать с 1 января 2022 года. Официальный представитель министерства финансов Нидерландов Хелен Хаверкорт подтвердила РИА Новости получение уведомления от России."Несмотря на то, что прекращение действия соглашения является шагом в неверном направлении, оно не является необратимым. И Нидерланды, и Российская Федерация выиграют от хорошо функционирующего соглашения об избежании двойного налогообложения. Поэтому Нидерланды продолжат свои усилия по налаживанию диалога и решению проблемы до конца года", - сообщается в письме министерства, адресованном парламенту Нидерландов.Отмечается, что самым важным последствием прекращения действия соглашения является то, что Россия сможет взимать более высокие налоги у источника выплаты с дивидендов и процентов. Кроме того, эти налоги больше не будут возмещаемыми.Президент России Владимир Путин в конце мая подписал закон о денонсации налогового соглашения с Нидерландами. В марте 2020 года он поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.Изменения пока затронули четыре страны - Кипр, Мальту, Люксембург (налоговые соглашения пересмотрены) и Нидерланды. В мае замминистра финансов Алексей Сазанов называл в очереди на пересмотр еще три юрисдикции - Гонконг, Сингапур и Швейцарию.

https://ria.ru/20210527/soglashenie-1734510409.html

https://ria.ru/20210323/peregovory-1602488859.html

https://ria.ru/20210210/evropa-1596699102.html

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россия, владимир путин, нидерланды, в мире