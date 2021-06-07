Суд в Нидерландах завершил опрос экспертов "Алмаз-Антея" по делу MH17
© РИА Новости / Максим БлиновПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
СХИПХОЛ (Нидерланды), 7 июн - РИА Новости, Анастасия Иванова. Окружной суд Гааги завершил опрос экспертов российского оборонного комплекса "Алмаз-Антей" по делу о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на востоке Украины летом 2014 года, сообщил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
В понедельник в Нидерландах начались слушания дела об авиакатастрофе MH17 существу.
"Следственный судья оповестил суд, что часть расследований уже завершена... Так, опросы экспертов из Аэрокосмического центра Нидерландов, экспертов Королевской военной академии Бельгии, экспертов "Алмаз-Антея" завершились. Исключение составляют вопросы, на которые "Алмаз-Антей" должен ответить письменно", - сообщил судья.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских адвокатов и одного российского. Остальных подозреваемых судят заочно.
26 мая, 18:09Адвокат оценила итоги слушания по делу MH17
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17 , были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
12 ноября 2020, 17:12"Алмаз — Антей" опроверг заявления нидерландской прокуратуры по делу MH17