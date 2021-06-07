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https://ria.ru/20210607/nexta-1736055170.html
Пресс-секретарь Лукашенко анонсировала много "интересного" о Nexta
Пресс-секретарь Лукашенко анонсировала много "интересного" о Nexta - РИА Новости, 07.06.2021
Пресс-секретарь Лукашенко анонсировала много "интересного" о Nexta
Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила РИА Новости, что чуть позже будут озвучены фамилии и еще много "интересного", РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T19:37
2021-06-07T19:37
роман протасевич
ryanair
совет ес
александр лукашенко
евросоюз
белоруссия
в мире
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МИНСК, 7 июн – РИА Новости. Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила РИА Новости, что чуть позже будут озвучены фамилии и еще много "интересного", связанного с финансированием признанного в стране экстремистским Telegram-канала Nexta.Задержанный в Белоруссии оппозиционер Роман Протасевич в конце прошлой недели рассказал в интервью белорусскому госТВ о некоем российском олигархе - конкуренте Михаила Гуцериева, чья компания регулярно перечисляла средства Telegram-каналу Nexta, признанному в Белоруссии экстремистским. Протасевич предположил, что Telegram-канал в обмен на финансирование размещал материалы, в которых был заинтересован российский бизнесмен. Он не назвал его имя, однако заявил, что название фирмы связано "с Уралом и горной добычей". В Кремле считают, что в Минске должны прояснить обвинения в адрес некоего олигарха из РФ в финансировании оппозиции, вряд ли можно играть в кошки-мышки, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Все тайное рано или поздно становится явным. И я убеждена, что так будет и в данном случае. Озвучены будут и фамилии, и еще много всего "интересного". Чуть позже", - сказала в понедельник Эйсмонт, отвечая на вопрос о том, готовы ли власти Белоруссии предоставить российской стороне или озвучить публично дополнительную информацию по озвученным Протасевичем данным о финансировании оппозиционного канала.Ранее Протасевич, который является основателем Telegram-канала Nexta, в интервью белорусскому государственному телеканалу ОНТ заявил, что признал свою вину по статье об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, пояснив, что размещал призывы к протестам в администрируемых Telegram-каналах. Он также рассказал о внутренних конфликтах в среде белорусской оппозиции, а также о непрозрачном финансировании и западных грантах.Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич, при проверке документов в минском аэропорту его задержали в рамках ранее возбужденного уголовного дела. Среди инкриминируемых статей - "организация массовых беспорядков", ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Запрет на использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза начал действовать в субботу после публикации соответствующего решения Совета ЕС.
https://ria.ru/20210607/mazepin-1735952440.html
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роман протасевич, ryanair, совет ес, александр лукашенко, евросоюз, белоруссия, в мире

Пресс-секретарь Лукашенко анонсировала много "интересного" о Nexta

19:37 07.06.2021
 
© AP Photo / Sergei GritsТрансляция Telegram-канала Nexta-Live на экране смартфона
Трансляция Telegram-канала Nexta-Live на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© AP Photo / Sergei Grits
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МИНСК, 7 июн – РИА Новости. Пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт заявила РИА Новости, что чуть позже будут озвучены фамилии и еще много "интересного", связанного с финансированием признанного в стране экстремистским Telegram-канала Nexta.
Задержанный в Белоруссии оппозиционер Роман Протасевич в конце прошлой недели рассказал в интервью белорусскому госТВ о некоем российском олигархе - конкуренте Михаила Гуцериева, чья компания регулярно перечисляла средства Telegram-каналу Nexta, признанному в Белоруссии экстремистским. Протасевич предположил, что Telegram-канал в обмен на финансирование размещал материалы, в которых был заинтересован российский бизнесмен. Он не назвал его имя, однако заявил, что название фирмы связано "с Уралом и горной добычей". В Кремле считают, что в Минске должны прояснить обвинения в адрес некоего олигарха из РФ в финансировании оппозиции, вряд ли можно играть в кошки-мышки, заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дмитрий Мазепин - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
Вчера, 10:37
Владелец "Уралхима" заявил, что не финансировал каналы Nexta
"Все тайное рано или поздно становится явным. И я убеждена, что так будет и в данном случае. Озвучены будут и фамилии, и еще много всего "интересного". Чуть позже", - сказала в понедельник Эйсмонт, отвечая на вопрос о том, готовы ли власти Белоруссии предоставить российской стороне или озвучить публично дополнительную информацию по озвученным Протасевичем данным о финансировании оппозиционного канала.
Ранее Протасевич, который является основателем Telegram-канала Nexta, в интервью белорусскому государственному телеканалу ОНТ заявил, что признал свою вину по статье об организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, пояснив, что размещал призывы к протестам в администрируемых Telegram-каналах. Он также рассказал о внутренних конфликтах в среде белорусской оппозиции, а также о непрозрачном финансировании и западных грантах.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Протасевич, при проверке документов в минском аэропорту его задержали в рамках ранее возбужденного уголовного дела. Среди инкриминируемых статей - "организация массовых беспорядков", ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Запрет на использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза начал действовать в субботу после публикации соответствующего решения Совета ЕС.
Роман Протасевич - РИА Новости, 1920, 03.06.2021
3 июня, 20:59
Протасевич рассказал о планах перевести Nexta на российскую повестку
 
Роман ПротасевичRyanairСовет ЕСАлександр ЛукашенкоЕвросоюзБелоруссияВ мире
 
 
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