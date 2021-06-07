https://ria.ru/20210607/neft-1735941945.html

Кнайсль не исключила начала нового суперцикла на рынке нефти

Кнайсль не исключила начала нового суперцикла на рынке нефти - РИА Новости, 07.06.2021

Кнайсль не исключила начала нового суперцикла на рынке нефти

Начало нового суперцикла на рынке нефти вполне возможно, уже сейчас видна тенденция недостаточного финансирования отрасли, считает экс-глава МИД Австрии,... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T09:14

2021-06-07T09:14

2021-06-07T09:14

петербургский международный экономический форум

карин кнайсль

goldman sachs

петербургский международный экономический форум (фонд)

роснефть

боливия

чили

экономика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Начало нового суперцикла на рынке нефти вполне возможно, уже сейчас видна тенденция недостаточного финансирования отрасли, считает экс-глава МИД Австрии, независимый член совета директоров "Роснефти" Карин Кнайсль."Начало нового суперцикла – логичный вывод, если вы посмотрите, в частности, на цены некоторых металлов. Знаете, никому не было дела до лития десять лет назад, а теперь все смотрят документальные фильмы о Боливии или Чили, знают о выбросах в атмосферу и что добыча лития и других металлов значат для окружающей среды, для ситуации на рынке труда, и, самое главное, что это значит для ценообразования", - сказала Кнайсль журналистам на брифинге в рамках ПМЭФ."Я убеждена, что безвредной энергии не существует. Получение любого ее вида имеет свои последствия для окружающей среды. Но политические преследование определенной отрасли приводит к сокращению инвестиций, замораживанию производства, а значит дефициту, который, в свою очередь, знаменует собой начало нового суперцикла", - добавила она.По словам Кнайсль, недостаточное инвестирование отрасли сейчас является реальным фактом, и тому, что сложилась такая ситуация, способствовали и климатическая повестка, и пандемия COVID-19.В начале 2021 года многие аналитики по рынку нефти заявили о возможности нового суперцикла на фоне агрессивной климатической политики ряда стран, а также сохраняющегося давления из-за COVID-19. Первыми среди них стали эксперты JPMorgan и Goldman Sachs, допустившие рост цен на нефть до 80-100 долларов за баррель в этом году или в перспективе.Так называемый суперцикл является периодом структурного превышения спроса над предложением, которое сохраняется в течение долгого времени и ведет к длительному повышению цен. На рынке нефти в последний раз он наблюдался в период 2003-2014 годов, писала в феврале газета Financial Times.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступало информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210607/neft-1735941555.html

https://ria.ru/20210605/defitsit-1735770303.html

боливия

чили

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

карин кнайсль, goldman sachs, петербургский международный экономический форум (фонд), роснефть, боливия, чили, экономика