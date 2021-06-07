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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210607/neft-1735941945.html
Кнайсль не исключила начала нового суперцикла на рынке нефти
Кнайсль не исключила начала нового суперцикла на рынке нефти - РИА Новости, 07.06.2021
Кнайсль не исключила начала нового суперцикла на рынке нефти
Начало нового суперцикла на рынке нефти вполне возможно, уже сейчас видна тенденция недостаточного финансирования отрасли, считает экс-глава МИД Австрии,... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T09:14
2021-06-07T09:14
петербургский международный экономический форум
карин кнайсль
goldman sachs
петербургский международный экономический форум (фонд)
роснефть
боливия
чили
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Начало нового суперцикла на рынке нефти вполне возможно, уже сейчас видна тенденция недостаточного финансирования отрасли, считает экс-глава МИД Австрии, независимый член совета директоров "Роснефти" Карин Кнайсль."Начало нового суперцикла – логичный вывод, если вы посмотрите, в частности, на цены некоторых металлов. Знаете, никому не было дела до лития десять лет назад, а теперь все смотрят документальные фильмы о Боливии или Чили, знают о выбросах в атмосферу и что добыча лития и других металлов значат для окружающей среды, для ситуации на рынке труда, и, самое главное, что это значит для ценообразования", - сказала Кнайсль журналистам на брифинге в рамках ПМЭФ."Я убеждена, что безвредной энергии не существует. Получение любого ее вида имеет свои последствия для окружающей среды. Но политические преследование определенной отрасли приводит к сокращению инвестиций, замораживанию производства, а значит дефициту, который, в свою очередь, знаменует собой начало нового суперцикла", - добавила она.По словам Кнайсль, недостаточное инвестирование отрасли сейчас является реальным фактом, и тому, что сложилась такая ситуация, способствовали и климатическая повестка, и пандемия COVID-19.В начале 2021 года многие аналитики по рынку нефти заявили о возможности нового суперцикла на фоне агрессивной климатической политики ряда стран, а также сохраняющегося давления из-за COVID-19. Первыми среди них стали эксперты JPMorgan и Goldman Sachs, допустившие рост цен на нефть до 80-100 долларов за баррель в этом году или в перспективе.Так называемый суперцикл является периодом структурного превышения спроса над предложением, которое сохраняется в течение долгого времени и ведет к длительному повышению цен. На рынке нефти в последний раз он наблюдался в период 2003-2014 годов, писала в феврале газета Financial Times.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступало информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210607/neft-1735941555.html
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карин кнайсль, goldman sachs, петербургский международный экономический форум (фонд), роснефть, боливия, чили, экономика

Кнайсль не исключила начала нового суперцикла на рынке нефти

09:14 07.06.2021
 
© РИА Новости / Константин Гаранин / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Константин Гаранин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Начало нового суперцикла на рынке нефти вполне возможно, уже сейчас видна тенденция недостаточного финансирования отрасли, считает экс-глава МИД Австрии, независимый член совета директоров "Роснефти" Карин Кнайсль.
"Начало нового суперцикла – логичный вывод, если вы посмотрите, в частности, на цены некоторых металлов. Знаете, никому не было дела до лития десять лет назад, а теперь все смотрят документальные фильмы о Боливии или Чили, знают о выбросах в атмосферу и что добыча лития и других металлов значат для окружающей среды, для ситуации на рынке труда, и, самое главное, что это значит для ценообразования", - сказала Кнайсль журналистам на брифинге в рамках ПМЭФ.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
09:11Петербургский международный экономический форум
Век нефти еще не на исходе, заявила Кнайсль
"Я убеждена, что безвредной энергии не существует. Получение любого ее вида имеет свои последствия для окружающей среды. Но политические преследование определенной отрасли приводит к сокращению инвестиций, замораживанию производства, а значит дефициту, который, в свою очередь, знаменует собой начало нового суперцикла", - добавила она.
По словам Кнайсль, недостаточное инвестирование отрасли сейчас является реальным фактом, и тому, что сложилась такая ситуация, способствовали и климатическая повестка, и пандемия COVID-19.
"Мы изучаем решения, принятые в ходе этого сюрреалистического 2020 года, с его ракетным взлетом финансовых показателей Tesla, позволившим этой компании превзойти по стоимости Audi. Но будет ли так постоянно, через два года, через три, через десять лет? Я в этом сомневаюсь", - заключает Кнайсль.
В начале 2021 года многие аналитики по рынку нефти заявили о возможности нового суперцикла на фоне агрессивной климатической политики ряда стран, а также сохраняющегося давления из-за COVID-19. Первыми среди них стали эксперты JPMorgan и Goldman Sachs, допустившие рост цен на нефть до 80-100 долларов за баррель в этом году или в перспективе.
Так называемый суперцикл является периодом структурного превышения спроса над предложением, которое сохраняется в течение долгого времени и ведет к длительному повышению цен. На рынке нефти в последний раз он наблюдался в период 2003-2014 годов, писала в феврале газета Financial Times.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступало информационным партнером ПМЭФ.
Нефтяной станок-качалка - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 11:55Петербургский международный экономический форум
Мир рискует столкнуться с острым дефицитом нефти и газа, заявил Сечин
 
Петербургский международный экономический форумКарин КнайсльGoldman SachsПетербургский международный экономический форум (фонд)РоснефтьБоливияЧилиЭкономика
 
 
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