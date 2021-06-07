Век нефти еще не на исходе, заявила Кнайсль
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Век нефти еще не заканчивается, для нее есть большой потенциал в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки, заявила журналистам экс-глава МИД Австрии, независимый член совета директоров "Роснефти" Карин Кнайсль на брифинге в рамках ПМЭФ.
"Мне было всего 7 лет, когда вышел доклад Римского клуба о том, что спрос на нефть остановится к 2000 году... Всерьез интересоваться нефтяным рынком и писать о нем я стала только в 32. Тогда, кстати, я посетила и первую свою встречу ОПЕК. Сейчас мне 56 лет. Можно сказать, что уже 25 лет я профессионально слежу за нефтяным рынком. И я слышала столько предсказаний за это время! Но до сих пор не чувствую, что век нефти на исходе", - сказала она.
По мнению Кнайсль, с 2006 года потребление нефти снижается на традиционных рынках странах ОЭСР. При этом в Азии, напротив, спрос постоянно растет в силу разных причин: демография, развитие экономики. "Я всегда подчеркивала, что решающую роль играет Восток, а не Запад. И энергетический рынок как таковой теперь более динамично развивается на Востоке. И еще не стоит сбрасывать со счетов Африканский континент", - отмечает она.
Кнайсль напомнила, что еще недавно спрос на нефть находился на уровне 100 миллионов баррелей в сутки, однако в 2020 году он резко просел из-за пандемии COVID-19. Сейчас ежедневное потребление нефти восстановилось примерно до 90 миллионов баррелей и, вероятно, в обозримом будущем оно будет находится на уровне 90-100 миллионов.
Однако, отмечает она, на рынке нефти возможны разные повороты. Так, потребление сырья будет расти, если полагать, что пандемия уже контролируема, никаких локдаунов не будет, а вакцинация проходит успешно. В этом случае, мировая экономика восстанавливается, а население снова становится мобильным. Но есть и другой сценарий, в котором вирус вновь мутирует, вызывая очередную сложную медицинскую ситуацию.
"И в этом случае, мой прогноз про 90-100 миллионов баррелей в сутки будет неверным. И ведь это далеко не все варианты. Есть сценарии и подсценарии крупных политических столкновений, в том числе с участием военных, которые, напротив, подстегнут цены на нефть", - резюмирует Кнайсль.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.