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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210607/neft-1735941555.html
Век нефти еще не на исходе, заявила Кнайсль
Век нефти еще не на исходе, заявила Кнайсль - РИА Новости, 07.06.2021
Век нефти еще не на исходе, заявила Кнайсль
Век нефти еще не заканчивается, для нее есть большой потенциал в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки, заявила журналистам экс-глава МИД Австрии,... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T09:11
2021-06-07T09:11
петербургский международный экономический форум
карин кнайсль
петербургский международный экономический форум (фонд)
оэср
опек
африка
азия
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Век нефти еще не заканчивается, для нее есть большой потенциал в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки, заявила журналистам экс-глава МИД Австрии, независимый член совета директоров "Роснефти" Карин Кнайсль на брифинге в рамках ПМЭФ."Мне было всего 7 лет, когда вышел доклад Римского клуба о том, что спрос на нефть остановится к 2000 году... Всерьез интересоваться нефтяным рынком и писать о нем я стала только в 32. Тогда, кстати, я посетила и первую свою встречу ОПЕК. Сейчас мне 56 лет. Можно сказать, что уже 25 лет я профессионально слежу за нефтяным рынком. И я слышала столько предсказаний за это время! Но до сих пор не чувствую, что век нефти на исходе", - сказала она.По мнению Кнайсль, с 2006 года потребление нефти снижается на традиционных рынках странах ОЭСР. При этом в Азии, напротив, спрос постоянно растет в силу разных причин: демография, развитие экономики. "Я всегда подчеркивала, что решающую роль играет Восток, а не Запад. И энергетический рынок как таковой теперь более динамично развивается на Востоке. И еще не стоит сбрасывать со счетов Африканский континент", - отмечает она.Кнайсль напомнила, что еще недавно спрос на нефть находился на уровне 100 миллионов баррелей в сутки, однако в 2020 году он резко просел из-за пандемии COVID-19. Сейчас ежедневное потребление нефти восстановилось примерно до 90 миллионов баррелей и, вероятно, в обозримом будущем оно будет находится на уровне 90-100 миллионов.Однако, отмечает она, на рынке нефти возможны разные повороты. Так, потребление сырья будет расти, если полагать, что пандемия уже контролируема, никаких локдаунов не будет, а вакцинация проходит успешно. В этом случае, мировая экономика восстанавливается, а население снова становится мобильным. Но есть и другой сценарий, в котором вирус вновь мутирует, вызывая очередную сложную медицинскую ситуацию.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210607/knaysl-1735941014.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210605/neft-1735778576.html
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карин кнайсль, петербургский международный экономический форум (фонд), оэср, опек, африка, азия, экономика

Век нефти еще не на исходе, заявила Кнайсль

09:11 07.06.2021
 
© Depositphotos / MakhnachДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© Depositphotos / Makhnach
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Век нефти еще не заканчивается, для нее есть большой потенциал в странах Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки, заявила журналистам экс-глава МИД Австрии, независимый член совета директоров "Роснефти" Карин Кнайсль на брифинге в рамках ПМЭФ.
"Мне было всего 7 лет, когда вышел доклад Римского клуба о том, что спрос на нефть остановится к 2000 году... Всерьез интересоваться нефтяным рынком и писать о нем я стала только в 32. Тогда, кстати, я посетила и первую свою встречу ОПЕК. Сейчас мне 56 лет. Можно сказать, что уже 25 лет я профессионально слежу за нефтяным рынком. И я слышала столько предсказаний за это время! Но до сих пор не чувствую, что век нефти на исходе", - сказала она.
Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
09:07Петербургский международный экономический форум
Карин Кнайсль рассказала о решении войти в совет директоров "Роснефти"
По мнению Кнайсль, с 2006 года потребление нефти снижается на традиционных рынках странах ОЭСР. При этом в Азии, напротив, спрос постоянно растет в силу разных причин: демография, развитие экономики. "Я всегда подчеркивала, что решающую роль играет Восток, а не Запад. И энергетический рынок как таковой теперь более динамично развивается на Востоке. И еще не стоит сбрасывать со счетов Африканский континент", - отмечает она.
Кнайсль напомнила, что еще недавно спрос на нефть находился на уровне 100 миллионов баррелей в сутки, однако в 2020 году он резко просел из-за пандемии COVID-19. Сейчас ежедневное потребление нефти восстановилось примерно до 90 миллионов баррелей и, вероятно, в обозримом будущем оно будет находится на уровне 90-100 миллионов.
Однако, отмечает она, на рынке нефти возможны разные повороты. Так, потребление сырья будет расти, если полагать, что пандемия уже контролируема, никаких локдаунов не будет, а вакцинация проходит успешно. В этом случае, мировая экономика восстанавливается, а население снова становится мобильным. Но есть и другой сценарий, в котором вирус вновь мутирует, вызывая очередную сложную медицинскую ситуацию.
"И в этом случае, мой прогноз про 90-100 миллионов баррелей в сутки будет неверным. И ведь это далеко не все варианты. Есть сценарии и подсценарии крупных политических столкновений, в том числе с участием военных, которые, напротив, подстегнут цены на нефть", - резюмирует Кнайсль.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
Главный исполнительный директор, председатель правления, заместитель председателя совета директоров компании Роснефть Игорь Сечин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
5 июня, 13:03В России
Сечин предположил сроки восстановления спроса на нефть
 
Петербургский международный экономический форумКарин КнайсльПетербургский международный экономический форум (фонд)ОЭСРОПЕКАфрикаАзияЭкономика
 
 
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