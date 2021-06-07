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Петербургский международный экономический форум
https://ria.ru/20210607/nalogi-1735951334.html
Решетников допустил "донастройку" налоговой системы
Решетников допустил "донастройку" налоговой системы - РИА Новости, 07.06.2021
Решетников допустил "донастройку" налоговой системы
Налоговая система РФ нуждается в аккуратной донастройке, без революционных решений, чтобы простимулировать инвестиции, полагает министр экономического развития... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T10:32
2021-06-07T10:32
петербургский международный экономический форум
россия
петербургский международный экономический форум (фонд)
максим решетников
экономика
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Налоговая система РФ нуждается в аккуратной донастройке, без революционных решений, чтобы простимулировать инвестиции, полагает министр экономического развития Максим Решетников."Государство хочет, чтобы прибыли, которые есть в экономике, шли на инвестиции. Скажем так, в большей степени шли на инвестиции, а не на потребление. Поэтому, конечно, возникают идеи, предложения о том, что "давайте ту часть средств, которые из компании выводятся, немножко дестимулируем". Не запретим, а все-таки повысим стимул для инвестиций. Мне кажется, это рабочая схема, она будет обсуждаться, министерство финансов уже какие-то наброски к этому представило, сейчас это будет обсуждаться, с бизнесом в том числе", - рассказал глава Минэкономразвития в интервью РБК на ПМЭФ.При этом Решетников подчеркнул, что нужно обойтись "без революций"."У нас работающая экономика, адекватно реагирующая на внешние шоки, обладающая устойчивостью, и, как мы видим, устойчивость ее растет в последние годы. Мы от кризиса к кризису видим, насколько экономика меньше реагирует на все эти колебания. Поэтому нам нужно очень бережно относиться к тому, что есть, и аккуратно донастраивать", - сказал Решетников.Он раскрыл и некоторые детали обсуждения этой донастройки в кабмине. "Вопрос обсуждается не о повышении ставки налога на прибыль вообще. Вопрос обсуждается об использовании налога на прибыль как инструмента, (подталкивающего) к более активному стимулированию инвестиций. Поэтому в этой ситуации очевидно, что те, кто инвестирует, для них ничего измениться не должно. А тем, кто сейчас, воспользовавшись этой конъюнктурой, начнет выводить (средства) из компаний, не заниматься новыми инвестициями,... вполне естественно, государство скажет: "Коллеги, давайте тогда какие-то повышенные отчисления в бюджет", - пояснил министр.При этом Решетников добавил, что дивиденды - это нормально, и даже когда государство стимулирует компании к внутренним инвестициям, "все равно акционеры должны иметь возможность получить прибыль".
https://ria.ru/20210603/nalogi-1735449390.html
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россия, петербургский международный экономический форум (фонд), максим решетников, экономика

Решетников допустил "донастройку" налоговой системы

10:32 07.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Налоговая система РФ нуждается в аккуратной донастройке, без революционных решений, чтобы простимулировать инвестиции, полагает министр экономического развития Максим Решетников.
"Государство хочет, чтобы прибыли, которые есть в экономике, шли на инвестиции. Скажем так, в большей степени шли на инвестиции, а не на потребление. Поэтому, конечно, возникают идеи, предложения о том, что "давайте ту часть средств, которые из компании выводятся, немножко дестимулируем". Не запретим, а все-таки повысим стимул для инвестиций. Мне кажется, это рабочая схема, она будет обсуждаться, министерство финансов уже какие-то наброски к этому представило, сейчас это будет обсуждаться, с бизнесом в том числе", - рассказал глава Минэкономразвития в интервью РБК на ПМЭФ.
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При этом Решетников подчеркнул, что нужно обойтись "без революций".
"У нас работающая экономика, адекватно реагирующая на внешние шоки, обладающая устойчивостью, и, как мы видим, устойчивость ее растет в последние годы. Мы от кризиса к кризису видим, насколько экономика меньше реагирует на все эти колебания. Поэтому нам нужно очень бережно относиться к тому, что есть, и аккуратно донастраивать", - сказал Решетников.
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Он раскрыл и некоторые детали обсуждения этой донастройки в кабмине. "Вопрос обсуждается не о повышении ставки налога на прибыль вообще. Вопрос обсуждается об использовании налога на прибыль как инструмента, (подталкивающего) к более активному стимулированию инвестиций. Поэтому в этой ситуации очевидно, что те, кто инвестирует, для них ничего измениться не должно. А тем, кто сейчас, воспользовавшись этой конъюнктурой, начнет выводить (средства) из компаний, не заниматься новыми инвестициями,... вполне естественно, государство скажет: "Коллеги, давайте тогда какие-то повышенные отчисления в бюджет", - пояснил министр.
При этом Решетников добавил, что дивиденды - это нормально, и даже когда государство стимулирует компании к внутренним инвестициям, "все равно акционеры должны иметь возможность получить прибыль".
 
Петербургский международный экономический форумРоссияПетербургский международный экономический форум (фонд)Максим РешетниковЭкономика
 
 
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