https://ria.ru/20210607/musor-1735930633.html

Абрамченко объяснила отклонение инициативы о запрете мусоросжигания

Абрамченко объяснила отклонение инициативы о запрете мусоросжигания - РИА Новости, 07.06.2021

Абрамченко объяснила отклонение инициативы о запрете мусоросжигания

Гражданская инициатива о запрете мусоросжигания, которая набрала 100 тысяч подписей на сайте "Российской общественной инициативы", была отклонена рабочей... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T05:03

2021-06-07T05:03

2021-06-07T05:03

петербургский международный экономический форум

виктория абрамченко

петербургский международный экономический форум (фонд)

российская общественная инициатива

общество

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Гражданская инициатива о запрете мусоросжигания, которая набрала 100 тысяч подписей на сайте "Российской общественной инициативы", была отклонена рабочей группой, потому что сжигание необходимо по крайней мере в случае медицинских отходов, сообщила РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко в кулуарах ПМЭФ.Федеральная рабочая экспертная группа признала нецелесообразной инициативу запрета мусоросжигания, которая собрала 100 тысяч подписей. Группа отклонила два из трех пунктов, предложенных авторами - "Альянсом против сжигания и за переработку отходов"."Медицинские маски - это медицинские отходы. С ними как раз была связана реакция на инициативу активистов, которые воспользовались своим правом, собрали сто тысяч подписей и отправили в правительство. В этой инициативе они запрещают энергетическую утилизацию вовсе. Мы задали инициативной группе вопрос: что делать с костюмами, которые были в красной, ковидной зоне? Там только энергетическая утилизация, ничего другого там быть не может", - сказала Абрамченко.Вице-премьер также добавила, что инициатива содержала требование - запретить трудноизвлекаемые и неперерабатываемые виды товаров и упаковки."Мы эту инициативу поддержали, потому что мы сами так думаем. После тяжелейшего диалога с бизнесом по корректировке концепции расширенной ответственности производителя (РОП) такое решение нашло свое отражение в скорректированной концепции и в дорожной карте", - добавила Абрамченко.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.

https://ria.ru/20210607/ekosbor-1735929990.html

https://ria.ru/20210607/ekologiya-1735928643.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктория абрамченко, петербургский международный экономический форум (фонд), российская общественная инициатива, общество