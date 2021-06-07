https://ria.ru/20210607/musor-1735930633.html
Абрамченко объяснила отклонение инициативы о запрете мусоросжигания
Абрамченко объяснила отклонение инициативы о запрете мусоросжигания - РИА Новости, 07.06.2021
Абрамченко объяснила отклонение инициативы о запрете мусоросжигания
Гражданская инициатива о запрете мусоросжигания, которая набрала 100 тысяч подписей на сайте "Российской общественной инициативы", была отклонена рабочей... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T05:03
2021-06-07T05:03
2021-06-07T05:03
петербургский международный экономический форум
виктория абрамченко
петербургский международный экономический форум (фонд)
российская общественная инициатива
общество
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Гражданская инициатива о запрете мусоросжигания, которая набрала 100 тысяч подписей на сайте "Российской общественной инициативы", была отклонена рабочей группой, потому что сжигание необходимо по крайней мере в случае медицинских отходов, сообщила РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко в кулуарах ПМЭФ.Федеральная рабочая экспертная группа признала нецелесообразной инициативу запрета мусоросжигания, которая собрала 100 тысяч подписей. Группа отклонила два из трех пунктов, предложенных авторами - "Альянсом против сжигания и за переработку отходов"."Медицинские маски - это медицинские отходы. С ними как раз была связана реакция на инициативу активистов, которые воспользовались своим правом, собрали сто тысяч подписей и отправили в правительство. В этой инициативе они запрещают энергетическую утилизацию вовсе. Мы задали инициативной группе вопрос: что делать с костюмами, которые были в красной, ковидной зоне? Там только энергетическая утилизация, ничего другого там быть не может", - сказала Абрамченко.Вице-премьер также добавила, что инициатива содержала требование - запретить трудноизвлекаемые и неперерабатываемые виды товаров и упаковки."Мы эту инициативу поддержали, потому что мы сами так думаем. После тяжелейшего диалога с бизнесом по корректировке концепции расширенной ответственности производителя (РОП) такое решение нашло свое отражение в скорректированной концепции и в дорожной карте", - добавила Абрамченко.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
https://ria.ru/20210607/ekosbor-1735929990.html
https://ria.ru/20210607/ekologiya-1735928643.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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виктория абрамченко, петербургский международный экономический форум (фонд), российская общественная инициатива, общество
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости.
Гражданская инициатива о запрете мусоросжигания, которая набрала 100 тысяч подписей на сайте "Российской общественной инициативы
", была отклонена рабочей группой, потому что сжигание необходимо по крайней мере в случае медицинских отходов, сообщила РИА Новости вице-премьер Виктория Абрамченко
в кулуарах ПМЭФ
.
Федеральная рабочая экспертная группа признала нецелесообразной инициативу запрета мусоросжигания, которая собрала 100 тысяч подписей. Группа отклонила два из трех пунктов, предложенных авторами - "Альянсом против сжигания и за переработку отходов".
"Медицинские маски - это медицинские отходы. С ними как раз была связана реакция на инициативу активистов, которые воспользовались своим правом, собрали сто тысяч подписей и отправили в правительство. В этой инициативе они запрещают энергетическую утилизацию вовсе. Мы задали инициативной группе вопрос: что делать с костюмами, которые были в красной, ковидной зоне? Там только энергетическая утилизация, ничего другого там быть не может", - сказала Абрамченко.
Вице-премьер также добавила, что инициатива содержала требование - запретить трудноизвлекаемые и неперерабатываемые виды товаров и упаковки.
"Мы эту инициативу поддержали, потому что мы сами так думаем. После тяжелейшего диалога с бизнесом по корректировке концепции расширенной ответственности производителя (РОП) такое решение нашло свое отражение в скорректированной концепции и в дорожной карте", - добавила Абрамченко.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.