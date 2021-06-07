https://ria.ru/20210607/murmansk-1735980311.html

Цифровой туристический гид запускают в Мурманской области

Цифровой туристический гид запускают в Мурманской области - РИА Новости, 07.06.2021

Цифровой туристический гид запускают в Мурманской области

Власти Мурманской области запускают портал "Цифровой туристический гид", который должен помочь гостям сориентироваться в регионе: узнать о... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T12:50

2021-06-07T12:50

2021-06-07T12:50

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МУРМАНСК, 7 июн – РИА Новости. Власти Мурманской области запускают портал "Цифровой туристический гид", который должен помочь гостям сориентироваться в регионе: узнать о достопримечательностях, проложить маршрут, дать оценку сервисам и услугам, рассказал губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник.Он пояснил, что на портале уже размещено более 400 объектов, достопримечательностей, почти 200 экскурсий и 32 туроператора. Это гастрономический, активный, промышленный и паломнический туризм. Также там можно найти маршруты, отели, мероприятия разных районов и даже заведен прогноз северного сияния."Это и возможность сразу оплачивать понравившиеся экскурсии, авиабилеты, бронировать гостиницы. И самое главное – мы будет видеть, какие участники рынка как работают и в зависимости от этого поддерживать, стимулировать, повышать качество сервиса", — отметил Чибис.

https://ria.ru/20210604/zhivotnye-1735490151.html

мурманская область

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