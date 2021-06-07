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Туризм
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Цифровой туристический гид запускают в Мурманской области
Цифровой туристический гид запускают в Мурманской области - РИА Новости, 07.06.2021
Цифровой туристический гид запускают в Мурманской области
Власти Мурманской области запускают портал "Цифровой туристический гид", который должен помочь гостям сориентироваться в регионе: узнать о... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T12:50
2021-06-07T12:50
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новости - туризм
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МУРМАНСК, 7 июн – РИА Новости. Власти Мурманской области запускают портал "Цифровой туристический гид", который должен помочь гостям сориентироваться в регионе: узнать о достопримечательностях, проложить маршрут, дать оценку сервисам и услугам, рассказал губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник.Он пояснил, что на портале уже размещено более 400 объектов, достопримечательностей, почти 200 экскурсий и 32 туроператора. Это гастрономический, активный, промышленный и паломнический туризм. Также там можно найти маршруты, отели, мероприятия разных районов и даже заведен прогноз северного сияния."Это и возможность сразу оплачивать понравившиеся экскурсии, авиабилеты, бронировать гостиницы. И самое главное – мы будет видеть, какие участники рынка как работают и в зависимости от этого поддерживать, стимулировать, повышать качество сервиса", — отметил Чибис.
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гид, туризм, туристы, новости - туризм, мурманская область, достопримечательности

Цифровой туристический гид запускают в Мурманской области

12:50 07.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкТуристы в саамской деревне "Самь-Сыйт" в поселке Ловозеро Мурманской области
Туристы в саамской деревне Самь-Сыйт в поселке Ловозеро Мурманской области - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МУРМАНСК, 7 июн – РИА Новости. Власти Мурманской области запускают портал "Цифровой туристический гид", который должен помочь гостям сориентироваться в регионе: узнать о достопримечательностях, проложить маршрут, дать оценку сервисам и услугам, рассказал губернатор Андрей Чибис на оперативном совещании в понедельник.
"Мы запускаем сегодня новый продукт – "Цифровой туристический гид". Создан этот портал для того, чтобы человеку, который приезжает на территорию Мурманской области, было удобно ориентироваться, куда поехать, что посмотреть, как проложить маршрут, дать оценку тому сервису, той услуге, которая оказана", — сообщил глава региона.
Он пояснил, что на портале уже размещено более 400 объектов, достопримечательностей, почти 200 экскурсий и 32 туроператора. Это гастрономический, активный, промышленный и паломнический туризм. Также там можно найти маршруты, отели, мероприятия разных районов и даже заведен прогноз северного сияния.
"Это и возможность сразу оплачивать понравившиеся экскурсии, авиабилеты, бронировать гостиницы. И самое главное – мы будет видеть, какие участники рынка как работают и в зависимости от этого поддерживать, стимулировать, повышать качество сервиса", — отметил Чибис.
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