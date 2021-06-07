https://ria.ru/20210607/moskva-1735936743.html
В Москве в понедельник ожидаются дождь и гроза
В Москве в понедельник ожидаются дождь и гроза - РИА Новости, 07.06.2021
В Москве в понедельник ожидаются дождь и гроза
Облачная с прояснениями погода с кратковременным ливневым дождём и грозой ожидается в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс 24 градусов, сообщил РИА... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T07:57
2021-06-07T07:57
2021-06-07T07:57
александр синенков
погода
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода с кратковременным ливневым дождём и грозой ожидается в Москве в понедельник, воздух прогреется до плюс 24 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Мы ожидаем облачную с прояснениями погоду, кратковременный ливневый дождь, гроза. В столице плюс 22-24, в Подмосковье плюс 20-25 градуса тепла", - сказал Синенков.Синоптик добавил, что ветер восточный, северо-восточный 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый.Атмосферное давление будет меняться мало и составит 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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александр синенков, погода, москва, московская область (подмосковье), общество