https://ria.ru/20210607/moshenniki-1736005127.html

Опрос показал, сколько россиян столкнулись с телефонными мошенниками

Опрос показал, сколько россиян столкнулись с телефонными мошенниками - РИА Новости, 07.06.2021

Опрос показал, сколько россиян столкнулись с телефонными мошенниками

Со звонками телефонных мошенников в последние полгода сталкивались более половины или 57% россиян, при этом ущерб в результате таких действий понесли 9%,... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T14:35

2021-06-07T14:35

2021-06-07T15:24

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Со звонками телефонных мошенников в последние полгода сталкивались более половины или 57% россиян, при этом ущерб в результате таких действий понесли 9%, следует из результатов опроса ВЦИОМ.За последние полгода более половины или 57% получали звонки от телефонных мошенников, а почти каждый пятый или 19% — СМС-сообщения. Треть или 35% с этим не сталкивались."Чаще всего мошенники звонили москвичам и петербуржцам (70%), жителям городов-миллионников (69%). Реже других такие звонки получали жители сел (40%) и малых городов (55%), а также молодые люди 18–24 лет (49%). СМС-сообщения от мошенников чаще получали молодые люди 24–35 лет (26%) и жители малых городов (23%)", - отмечается в результатах исследования.Чаще всего мошенники предлагали банковские услуги (38%), банковские карты (27%), кредитование (8%), предложения перечислить денег (5%), а также информацию о выигрыше призов и медицинские услуги (по 3%).Денежный ущерб в результате действий телефонных мошенников понесли 9% россиян, из них 6% сообщили о значительном ущербе. Чаще других в числе жертв мошенников оказывались жители сел (15%), молодежь 18–24 лет (14%), граждане 35–44 лет (10%), а также россияне без высшего образования (13–14%). Не получали ущерба от таких действий 91% россиян.Треть россиян или 34% полагают, что в будущем могут лишиться средств в результате действий телефонных мошенников, чаще такое мнение высказывают представители средних и старших возрастов - в 37–40% случаев, 45% считают это маловероятным. Уверены, что с ними этого никогда не случится, 18% опрошенных.По мнению 52% россиян, бороться с телефонными мошенниками должно государство, 16% считают, что это должны делать телефонные операторы, а 8% возложили бы эту ответственность на организации, чьими сотрудниками представляются телефонные мошенники.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" прошел 1 июня с участием 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20210605/moshennik-1735786946.html

https://ria.ru/20210605/moshenniki-1735743616.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вциом, общество