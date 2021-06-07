https://ria.ru/20210607/moryaki-1735933041.html

Консул рассказал, когда экипаж "Амура" сможет вернуться в Россию

Консул рассказал, когда экипаж "Амура" сможет вернуться в Россию - РИА Новости, 07.06.2021

Консул рассказал, когда экипаж "Амура" сможет вернуться в Россию

Основная часть экипажа российского судна "Амур" сможет вернуться на родину из Японии, как только решится вопрос по гражданскому делу, сообщил РИА Новости консул РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T06:49

2021-06-07T06:49

2021-06-07T06:54

роман колесник

столкновение российского и японского судов возле хоккайдо

россия

япония

в мире

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ТОКИО, 7 июн – РИА Новости, Ксения Нака. Основная часть экипажа российского судна "Амур" сможет вернуться на родину из Японии, как только решится вопрос по гражданскому делу, сообщил РИА Новости консул генерального консульства РФ в Саппоро Роман Колесник."Параллельно (с задержанием третьего помощника капитана "Амура" - ред.) развивается ситуация с гражданским судом, который постановил изъять документы, необходимые для осуществления плавания, по сути, обездвижив судно, потому что теперь оно не может выйти без документов. Хотя официально никто не говорит, что судно арестовано. По факту оно никуда уйти не может. По всей видимости, обсуждаются условия (компенсаций) с японской стороной. Если договорятся, то судно уйдет своим ходом вместе с экипажем. Если не договорятся и будет суд, то так как он может занять длительное время, то встанет вопрос о том, чтобы снимать экипаж и отправлять на родину, оставив кого-то для обеспечения жизнедеятельности судна. Но основная часть экипажа покинет судно и вернется на родину", - сказал консул.Ранее по гражданскому делу о компенсациях были изъяты документы судна.Третий помощник капитана судна "Амур" был задержан на 72 часа по подозрению в непринятии действий, необходимых для избежания столкновения. До сих пор третьего помощника опрашивали на добровольной основе. Судовладелец нанял ему адвоката. Как сообщил РИА Новости консул Роман Колесник, помощник капитана находится в следственном изоляторе в Момбецу, состояние его здоровья нормальное.Российское судно "Амур" (водоизмещением 662 тонны, 23 человека на борту), порт приписки Невельск, 26 мая шло из Корсакова в Момбецу (на Хоккайдо) с грузом краба. В 23 километрах от конечного пункта маршрута произошло столкновение с японской рыболовецкой шхуной "Дай-хати Хокко-мару" (водоизмещение 9,7 тонны, пять человек на борту). Японское судно перевернулось, сообщение о ЧП поступило с "Амура", экипаж которого подобрал японских рыбаков. Трое из них находились без сознания, затем была подтверждена их смерть. С российской стороны пострадавших не было. Капитан судна на добровольной основе ответил на вопросы службы безопасности на море Японии.

https://ria.ru/20210603/amur-1735352484.html

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япония

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роман колесник, столкновение российского и японского судов возле хоккайдо, россия, япония, в мире