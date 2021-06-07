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В Альфа-банке рассказали о работе с Моргенштерном
В Альфа-банке рассказали о работе с Моргенштерном - РИА Новости, 07.06.2021
В Альфа-банке рассказали о работе с Моргенштерном
Работа с Альфа-банком повлияла на рэп-исполнителя Моргенштерна, он получил "опыт взросления" и в первый раз заявил, что против наркотиков, заявил в интервью РИА РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T08:58
2021-06-07T08:58
владимир верхошинский
петербургский международный экономический форум (фонд)
альфа-банк
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Работа с Альфа-банком повлияла на рэп-исполнителя Моргенштерна, он получил "опыт взросления" и в первый раз заявил, что против наркотиков, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ главный управляющий директор кредитной организации Владимир Верхошинский.По его словам, Альфа-банк доволен бизнес-эффектом от сотрудничества с рэпером: удалось привлечь 160 тысяч новых клиентов, средний возраст которых - 19-20 лет. На сегодня проект с Моргенштерном Альфа-банк завершил."Если вы посмотрите последний ролик, под ним исключительно позитивные отзывы. В каждом втором говорится: "Я хочу работать в Альфа-банке". Я думаю, что и для Моргенштерна это был хороший опыт работы с нашим коллективом, опыт такого взросления, что ли. Он в первый раз всерьез заявил, что он против наркотиков… Работа с Альфа-банком на него повлияла. Например, он стал заниматься благотворительностью ", - отметил Верхошинский.На вопрос, будет ли банк продолжать сотрудничество с рэпером, банкир отметил, что в последнем ролике с Моргенштерном "директор по маркетингу официально его уволил". "Но мы остались довольны сотрудничеством. Мы продолжим работать с разными блогерами. У нас каждую неделю выходит от трех до десяти интеграций с инфлюенсерами", - добавил Верхошинский.В середине марта банк сообщил, что взял Моргенштерна на должность по работе с молодежью, которую создали специально под него. Позже в апреле в кредитной организации рассказали, что новость о том, что рэпер стал сотрудником банка - это не более чем рекламный ход.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.Полную версию интервью читайте на сайте 1prime.ru в 10.00 мск.
https://ria.ru/20210605/morgenshtern-1735764519.html
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владимир верхошинский, петербургский международный экономический форум (фонд), альфа-банк, общество

В Альфа-банке рассказали о работе с Моргенштерном

08:58 07.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) выступает на гала-концерте в рамках IX церемонии вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards Russia в Москве
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) выступает на гала-концерте в рамках IX церемонии вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards Russia в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Работа с Альфа-банком повлияла на рэп-исполнителя Моргенштерна, он получил "опыт взросления" и в первый раз заявил, что против наркотиков, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ главный управляющий директор кредитной организации Владимир Верхошинский.
По его словам, Альфа-банк доволен бизнес-эффектом от сотрудничества с рэпером: удалось привлечь 160 тысяч новых клиентов, средний возраст которых - 19-20 лет. На сегодня проект с Моргенштерном Альфа-банк завершил.
Рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Валеев) - РИА Новости, 1920, 05.06.2021
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"Если вы посмотрите последний ролик, под ним исключительно позитивные отзывы. В каждом втором говорится: "Я хочу работать в Альфа-банке". Я думаю, что и для Моргенштерна это был хороший опыт работы с нашим коллективом, опыт такого взросления, что ли. Он в первый раз всерьез заявил, что он против наркотиков… Работа с Альфа-банком на него повлияла. Например, он стал заниматься благотворительностью ", - отметил Верхошинский.
На вопрос, будет ли банк продолжать сотрудничество с рэпером, банкир отметил, что в последнем ролике с Моргенштерном "директор по маркетингу официально его уволил". "Но мы остались довольны сотрудничеством. Мы продолжим работать с разными блогерами. У нас каждую неделю выходит от трех до десяти интеграций с инфлюенсерами", - добавил Верхошинский.
В середине марта банк сообщил, что взял Моргенштерна на должность по работе с молодежью, которую создали специально под него. Позже в апреле в кредитной организации рассказали, что новость о том, что рэпер стал сотрудником банка - это не более чем рекламный ход.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
Полную версию интервью читайте на сайте 1prime.ru в 10.00 мск.
Рэп-исполнитель Моргенштерн - РИА Новости, 1920, 22.05.2021
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Владимир ВерхошинскийПетербургский международный экономический форум (фонд)Альфа-банкОбщество
 
 
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