https://ria.ru/20210607/morgenshtern-1735940414.html
В Альфа-банке рассказали о работе с Моргенштерном
В Альфа-банке рассказали о работе с Моргенштерном - РИА Новости, 07.06.2021
В Альфа-банке рассказали о работе с Моргенштерном
Работа с Альфа-банком повлияла на рэп-исполнителя Моргенштерна, он получил "опыт взросления" и в первый раз заявил, что против наркотиков, заявил в интервью РИА РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T08:58
2021-06-07T08:58
2021-06-07T08:58
владимир верхошинский
петербургский международный экономический форум (фонд)
альфа-банк
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729094650_0:0:2745:1544_1920x0_80_0_0_67a79b38c6ae8297a986c3f6dd7a9811.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Работа с Альфа-банком повлияла на рэп-исполнителя Моргенштерна, он получил "опыт взросления" и в первый раз заявил, что против наркотиков, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ главный управляющий директор кредитной организации Владимир Верхошинский.По его словам, Альфа-банк доволен бизнес-эффектом от сотрудничества с рэпером: удалось привлечь 160 тысяч новых клиентов, средний возраст которых - 19-20 лет. На сегодня проект с Моргенштерном Альфа-банк завершил."Если вы посмотрите последний ролик, под ним исключительно позитивные отзывы. В каждом втором говорится: "Я хочу работать в Альфа-банке". Я думаю, что и для Моргенштерна это был хороший опыт работы с нашим коллективом, опыт такого взросления, что ли. Он в первый раз всерьез заявил, что он против наркотиков… Работа с Альфа-банком на него повлияла. Например, он стал заниматься благотворительностью ", - отметил Верхошинский.На вопрос, будет ли банк продолжать сотрудничество с рэпером, банкир отметил, что в последнем ролике с Моргенштерном "директор по маркетингу официально его уволил". "Но мы остались довольны сотрудничеством. Мы продолжим работать с разными блогерами. У нас каждую неделю выходит от трех до десяти интеграций с инфлюенсерами", - добавил Верхошинский.В середине марта банк сообщил, что взял Моргенштерна на должность по работе с молодежью, которую создали специально под него. Позже в апреле в кредитной организации рассказали, что новость о том, что рэпер стал сотрудником банка - это не более чем рекламный ход.Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.Полную версию интервью читайте на сайте 1prime.ru в 10.00 мск.
https://ria.ru/20210605/morgenshtern-1735764519.html
https://ria.ru/20210522/morgenshtern-1733443781.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729094650_14:0:2745:2048_1920x0_80_0_0_192bd5bfecb4d6841dec6217e196081d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир верхошинский, петербургский международный экономический форум (фонд), альфа-банк, общество
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости.
Работа с Альфа-банком
повлияла на рэп-исполнителя Моргенштерна, он получил "опыт взросления" и в первый раз заявил, что против наркотиков, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ
главный управляющий директор кредитной организации Владимир Верхошинский
.
По его словам, Альфа-банк доволен бизнес-эффектом от сотрудничества с рэпером: удалось привлечь 160 тысяч новых клиентов, средний возраст которых - 19-20 лет. На сегодня проект с Моргенштерном Альфа-банк завершил.
"Если вы посмотрите последний ролик, под ним исключительно позитивные отзывы. В каждом втором говорится: "Я хочу работать в Альфа-банке". Я думаю, что и для Моргенштерна это был хороший опыт работы с нашим коллективом, опыт такого взросления, что ли. Он в первый раз всерьез заявил, что он против наркотиков… Работа с Альфа-банком на него повлияла. Например, он стал заниматься благотворительностью ", - отметил Верхошинский.
На вопрос, будет ли банк продолжать сотрудничество с рэпером, банкир отметил, что в последнем ролике с Моргенштерном "директор по маркетингу официально его уволил". "Но мы остались довольны сотрудничеством. Мы продолжим работать с разными блогерами. У нас каждую неделю выходит от трех до десяти интеграций с инфлюенсерами", - добавил Верхошинский.
В середине марта банк сообщил, что взял Моргенштерна на должность по работе с молодежью, которую создали специально под него. Позже в апреле в кредитной организации рассказали, что новость о том, что рэпер стал сотрудником банка - это не более чем рекламный ход.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходил 2-5 июня в очном формате. РИА Новости выступает информационным партнером ПМЭФ.
Полную версию интервью читайте на сайте 1prime.ru в 10.00 мск.