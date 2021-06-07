В Киеве заявили о решающем моменте для остановки "Северного потока — 2"
18:12 07.06.2021 (обновлено: 18:45 07.06.2021)
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал США остановить строительство "Северный поток — 2". Его цитирует "Укринформ".
По его словам, ни у кого не должно быть иллюзий, что возведение газопровода обойдется без последствий для Киева.
"Эту тему было бы справедливо обсудить на переговорах между президентами Украины и США перед тем, как состоится саммит лидеров Америки и России", — сказал чиновник.
Подоляк посетовал на то, что завершение магистрали ослабит усилия Запада по "сдерживанию" Москвы.
"Окончание строительства газопровода абсолютно точно доказывает, насколько большая дистанция между тем, что говорят западные политики, и тем, что они делают. Сейчас решающий момент", — считает советник.
По его мнению, американский лидер Джо Байден еще может применить имеющиеся у него инструменты для остановки "Северного потока — 2". Цена ответа на вопрос, сделает ли это президент США, "очень высокая", подытожил Подоляк.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Белый дом констатировал, что помешать строительству "Северного потока — 2" будет сложно, поскольку он практически достроен. США отказались от введения ограничений против оператора — Nord Stream 2 AG, объяснив это национальными интересами. Однако затем Вашингтон объявил санкции против российских организаций и 13 судов, участвующих в возведении магистрали.