https://ria.ru/20210607/moment-1736043580.html

В Киеве заявили о решающем моменте для остановки "Северного потока — 2"

В Киеве заявили о решающем моменте для остановки "Северного потока — 2" - РИА Новости, 07.06.2021

В Киеве заявили о решающем моменте для остановки "Северного потока — 2"

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал США остановить строительство "Северный поток — 2". Его цитирует "Укринформ". РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T18:12

2021-06-07T18:12

2021-06-07T18:45

россия

северный поток — 2

балтийское море

евросоюз

джо байден

сша

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603757312_256:781:2508:2048_1920x0_80_0_0_4816cdfa989e1ec5e34b411959905728.jpg

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал США остановить строительство "Северный поток — 2". Его цитирует "Укринформ".По его словам, ни у кого не должно быть иллюзий, что возведение газопровода обойдется без последствий для Киева. Подоляк посетовал на то, что завершение магистрали ослабит усилия Запада по "сдерживанию" Москвы."Окончание строительства газопровода абсолютно точно доказывает, насколько большая дистанция между тем, что говорят западные политики, и тем, что они делают. Сейчас решающий момент", — считает советник.По его мнению, американский лидер Джо Байден еще может применить имеющиеся у него инструменты для остановки "Северного потока — 2". Цена ответа на вопрос, сделает ли это президент США, "очень высокая", подытожил Подоляк."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Против него активно выступают США, продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ, а также Украина и некоторые европейские страны. В декабре 2019 года Вашингтон ввел санкции против компаний, участвующих в проекте. Прокладка возобновилась спустя год.Белый дом констатировал, что помешать строительству "Северного потока — 2" будет сложно, поскольку он практически достроен. США отказались от введения ограничений против оператора — Nord Stream 2 AG, объяснив это национальными интересами. Однако затем Вашингтон объявил санкции против российских организаций и 13 судов, участвующих в возведении магистрали.В Москве неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что проект выгоден не только России, но и Евросоюзу. В Берлине всегда выступали за достройку и отвергали односторонние экстерриториальные санкции Соединенных Штатов.

https://ria.ru/20210607/usloviya-1736011183.html

россия

балтийское море

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северный поток — 2, балтийское море, евросоюз, джо байден, сша, украина, в мире