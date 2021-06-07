https://ria.ru/20210607/moldaviya-1736036087.html

СБ Молдавии заявила об угрозе открытия избирательных участков в ПМР

СБ Молдавии заявила об угрозе открытия избирательных участков в ПМР - РИА Новости, 07.06.2021

СБ Молдавии заявила об угрозе открытия избирательных участков в ПМР

Служба информации и безопасности Молдавии считает, что открытие нескольких участков для проведения досрочных парламентских выборов на территории, подконтрольной РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T17:30

2021-06-07T17:30

2021-06-07T17:30

бендеры

молдавия

тирасполь

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/155886/41/1558864156_0:268:3165:2048_1920x0_80_0_0_ead57200d0eea63095a47f5884d88955.jpg

КИШИНЕВ, 7 июн – РИА Новости. Служба информации и безопасности Молдавии считает, что открытие нескольких участков для проведения досрочных парламентских выборов на территории, подконтрольной Тирасполю, угрожает нацбезопасности, так как Кишинев не сможет проследить там за избирательным процессом, сообщила пресс-служба СБ.Центризбирком Молдавии в субботу принял решение открыть 44 избирательных участка для жителей территорий, подконтрольных Тирасполю."Служба информации и безопасности предупреждает об угрозах национальной безопасности в контексте будущих парламентских выборов. Служба отмечает появление признаков угрозы правильному проведению досрочных парламентских выборов 11 июля 2021 года, которые появились из-за организации избирательных участков для избирателей в населенных пунктах левобережья Днестра", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.Претензии у Службы информации и безопасности возникли к четырем участкам, три из которых планируют открыть в городе Бендеры и один - в селе Коржова. По мнению ведомства, в этих населенных пунктах "невозможно проконтролировать деятельность незаконных военизированных формирований Тирасполя и обеспечить безопасность наблюдателей".В Службе информации и безопасности отметили, что ЦИК не проводил консультаций, когда принимал решение об открытии этих участков, из-за чего возникли "обстоятельства для фальсификации выборов".Досрочные парламентские выборы запланированы на 11 июля. По состоянию на понедельник документы для регистрации подали 17 партий и блоков, 16 из них Центризбирком допустил до участия в выборах.

https://ria.ru/20210605/uchastki-1735832718.html

https://ria.ru/20210605/pridnestrove-1735766539.html

бендеры

молдавия

тирасполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бендеры, молдавия, тирасполь, в мире