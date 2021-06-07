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https://ria.ru/20210607/moldaviya-1736036087.html
СБ Молдавии заявила об угрозе открытия избирательных участков в ПМР
СБ Молдавии заявила об угрозе открытия избирательных участков в ПМР - РИА Новости, 07.06.2021
СБ Молдавии заявила об угрозе открытия избирательных участков в ПМР
Служба информации и безопасности Молдавии считает, что открытие нескольких участков для проведения досрочных парламентских выборов на территории, подконтрольной РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T17:30
2021-06-07T17:30
бендеры
молдавия
тирасполь
в мире
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КИШИНЕВ, 7 июн – РИА Новости. Служба информации и безопасности Молдавии считает, что открытие нескольких участков для проведения досрочных парламентских выборов на территории, подконтрольной Тирасполю, угрожает нацбезопасности, так как Кишинев не сможет проследить там за избирательным процессом, сообщила пресс-служба СБ.Центризбирком Молдавии в субботу принял решение открыть 44 избирательных участка для жителей территорий, подконтрольных Тирасполю."Служба информации и безопасности предупреждает об угрозах национальной безопасности в контексте будущих парламентских выборов. Служба отмечает появление признаков угрозы правильному проведению досрочных парламентских выборов 11 июля 2021 года, которые появились из-за организации избирательных участков для избирателей в населенных пунктах левобережья Днестра", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.Претензии у Службы информации и безопасности возникли к четырем участкам, три из которых планируют открыть в городе Бендеры и один - в селе Коржова. По мнению ведомства, в этих населенных пунктах "невозможно проконтролировать деятельность незаконных военизированных формирований Тирасполя и обеспечить безопасность наблюдателей".В Службе информации и безопасности отметили, что ЦИК не проводил консультаций, когда принимал решение об открытии этих участков, из-за чего возникли "обстоятельства для фальсификации выборов".Досрочные парламентские выборы запланированы на 11 июля. По состоянию на понедельник документы для регистрации подали 17 партий и блоков, 16 из них Центризбирком допустил до участия в выборах.
https://ria.ru/20210605/uchastki-1735832718.html
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бендеры, молдавия, тирасполь, в мире

СБ Молдавии заявила об угрозе открытия избирательных участков в ПМР

17:30 07.06.2021
 
© Depositphotos / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© Depositphotos / Leonid Andronov
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КИШИНЕВ, 7 июн – РИА Новости. Служба информации и безопасности Молдавии считает, что открытие нескольких участков для проведения досрочных парламентских выборов на территории, подконтрольной Тирасполю, угрожает нацбезопасности, так как Кишинев не сможет проследить там за избирательным процессом, сообщила пресс-служба СБ.
Центризбирком Молдавии в субботу принял решение открыть 44 избирательных участка для жителей территорий, подконтрольных Тирасполю.
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5 июня, 23:18
В Молдавии потребовали увеличить количество избирательных участков
"Служба информации и безопасности предупреждает об угрозах национальной безопасности в контексте будущих парламентских выборов. Служба отмечает появление признаков угрозы правильному проведению досрочных парламентских выборов 11 июля 2021 года, которые появились из-за организации избирательных участков для избирателей в населенных пунктах левобережья Днестра", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
Претензии у Службы информации и безопасности возникли к четырем участкам, три из которых планируют открыть в городе Бендеры и один - в селе Коржова. По мнению ведомства, в этих населенных пунктах "невозможно проконтролировать деятельность незаконных военизированных формирований Тирасполя и обеспечить безопасность наблюдателей".
В Службе информации и безопасности отметили, что ЦИК не проводил консультаций, когда принимал решение об открытии этих участков, из-за чего возникли "обстоятельства для фальсификации выборов".
Досрочные парламентские выборы запланированы на 11 июля. По состоянию на понедельник документы для регистрации подали 17 партий и блоков, 16 из них Центризбирком допустил до участия в выборах.
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