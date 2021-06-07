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https://ria.ru/20210607/mishustin-1735971195.html
Мишустин рассказал о поддержке производителей сухого молока
Мишустин рассказал о поддержке производителей сухого молока - РИА Новости, 07.06.2021
Мишустин рассказал о поддержке производителей сухого молока
Производители сухого молока в России смогут компенсировать за счет господдержки 25% инвестиций в модернизацию производства, сообщил глава правительства РФ... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T12:14
2021-06-07T12:50
михаил мишустин
россия
экономика
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Производители сухого молока в России смогут компенсировать за счет господдержки 25% инвестиций в модернизацию производства, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин."Правительство расширит перечень инвесторов, которые смогут частично компенсировать свои расходы на переработку сельхозпродукции за счет средств государственной поддержки. В их число включаем предприятия, которые специализируются на производстве сухого молока", - сказал Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами.Он отметил, что эта продукция необходима для детского и диетического питания, а также пользуется спросом у кондитеров. Оборудование на предприятиях по его производству нередко нуждается в обновлении, при этом спрос на продукцию молочной отрасли продолжает расти и предприятия работают с большой нагрузкой, указал глава кабмина."Теперь они смогут претендовать на компенсацию части инвестиций, вложенных в модернизацию производства, в размере 25% фактической стоимости объекта. Рассчитываем, что это решение поможет предприятиям быстрее обновить оборудование и приобрести самую современную технику", - добавил Мишустин.
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михаил мишустин, россия, экономика

Мишустин рассказал о поддержке производителей сухого молока

12:14 07.06.2021 (обновлено: 12:50 07.06.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Производители сухого молока в России смогут компенсировать за счет господдержки 25% инвестиций в модернизацию производства, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"Правительство расширит перечень инвесторов, которые смогут частично компенсировать свои расходы на переработку сельхозпродукции за счет средств государственной поддержки. В их число включаем предприятия, которые специализируются на производстве сухого молока", - сказал Мишустин в понедельник на совещании с вице-премьерами.
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Он отметил, что эта продукция необходима для детского и диетического питания, а также пользуется спросом у кондитеров. Оборудование на предприятиях по его производству нередко нуждается в обновлении, при этом спрос на продукцию молочной отрасли продолжает расти и предприятия работают с большой нагрузкой, указал глава кабмина.
"Теперь они смогут претендовать на компенсацию части инвестиций, вложенных в модернизацию производства, в размере 25% фактической стоимости объекта. Рассчитываем, что это решение поможет предприятиям быстрее обновить оборудование и приобрести самую современную технику", - добавил Мишустин.
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