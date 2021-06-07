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Глава Евросовета пожаловался Путину на неудовлетворительные отношения с Россией
Глава Евросовета пожаловался Путину на неудовлетворительные отношения с Россией - РИА Новости, 07.06.2021
Глава Евросовета пожаловался Путину на неудовлетворительные отношения с Россией
Отношения России с ЕС находятся "на низком уровне", что не отвечает интересам ни одной из сторон, сказал глава Евросовета Шарль Мишель во время телефонного... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T17:27
2021-06-07T18:58
россия
евросовет
шарль мишель
евросоюз
владимир путин
москва
киев
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 7 июн — РИА Новости. Отношения России с ЕС находятся "на низком уровне", что не отвечает интересам ни одной из сторон, сказал глава Евросовета Шарль Мишель во время телефонного разговора с Владимиром Путиным.Как ответил российский лидер, хотя Москва и Брюссель остаются "весьма значимыми партнерами в сфере торговли и инвестиций", сегодняшнее взаимодействие "нельзя считать удовлетворительным"."Возвращение к сотрудничеству в прагматичном и уважительном ключе отвечало бы общим интересам", — сказано в сообщении пресс-службы Кремля.Мишель также передал Путину позицию ЕС по "политике пяти принципов". Они, в частности, включают в себя исполнение Минских соглашений, укрепление отношений с восточными партнерами ЕС, обеспечение энергетической безопасности Евросоюза, развитие сотрудничества Москвы и ЕС по международным вопросам, поддержка российского гражданского общества и связей между народами России и Европейского союза. "Глава Евросовета подтвердил неизменную поддержку Евросоюзом независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее признанных границ, а также подчеркнул роль России в полном выполнении Минских соглашений", — говорится в заявлении ЕС.Во время беседы стороны отметили важность взаимодействия в сфере здравоохранения, по вопросам климата и разрешения региональных конфликтов.Отношения России с Западом ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма и начала конфликта в Донбассе. Европейские страны и США обвинили Кремль во вмешательстве и ввели против него санкции, Москва отреагировала зеркально. При этом российские власти неоднократно заявляли, что считают такие действия контрпродуктивными, и подчеркивали, что не участвуют в гражданском противостоянии на юго-востоке Украины.В последнее время наблюдается очередной виток напряженности: в марте Евросоюз ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека — такую реакцию вызвал арест Алексея Навального. В ответ на это Москва запретила въезд восьми европейским чиновникам. Кроме того, весной страны ЕС и Россия взаимно выслали ряд дипломатов после того, как Прага обвинила российскую сторону в причастности к инциденту со взрывами во Врбетице.
https://ria.ru/20210607/belorussiya-1736032829.html
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россия, евросовет, шарль мишель, евросоюз, владимир путин, москва, киев, в мире

Глава Евросовета пожаловался Путину на неудовлетворительные отношения с Россией

17:27 07.06.2021 (обновлено: 18:58 07.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГлава Европейского совета Шарль Мишель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Глава Европейского совета Шарль Мишель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 7 июн — РИА Новости. Отношения России с ЕС находятся "на низком уровне", что не отвечает интересам ни одной из сторон, сказал глава Евросовета Шарль Мишель во время телефонного разговора с Владимиром Путиным.
Как ответил российский лидер, хотя Москва и Брюссель остаются "весьма значимыми партнерами в сфере торговли и инвестиций", сегодняшнее взаимодействие "нельзя считать удовлетворительным".
"Возвращение к сотрудничеству в прагматичном и уважительном ключе отвечало бы общим интересам", — сказано в сообщении пресс-службы Кремля.
Мишель также передал Путину позицию ЕС по "политике пяти принципов". Они, в частности, включают в себя исполнение Минских соглашений, укрепление отношений с восточными партнерами ЕС, обеспечение энергетической безопасности Евросоюза, развитие сотрудничества Москвы и ЕС по международным вопросам, поддержка российского гражданского общества и связей между народами России и Европейского союза.
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"Глава Евросовета подтвердил неизменную поддержку Евросоюзом независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее признанных границ, а также подчеркнул роль России в полном выполнении Минских соглашений", — говорится в заявлении ЕС.
Во время беседы стороны отметили важность взаимодействия в сфере здравоохранения, по вопросам климата и разрешения региональных конфликтов.
Отношения России с Западом ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма и начала конфликта в Донбассе. Европейские страны и США обвинили Кремль во вмешательстве и ввели против него санкции, Москва отреагировала зеркально. При этом российские власти неоднократно заявляли, что считают такие действия контрпродуктивными, и подчеркивали, что не участвуют в гражданском противостоянии на юго-востоке Украины.
В последнее время наблюдается очередной виток напряженности: в марте Евросоюз ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека — такую реакцию вызвал арест Алексея Навального. В ответ на это Москва запретила въезд восьми европейским чиновникам. Кроме того, весной страны ЕС и Россия взаимно выслали ряд дипломатов после того, как Прага обвинила российскую сторону в причастности к инциденту со взрывами во Врбетице.
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