https://ria.ru/20210607/mishel-1736035468.html

Глава Евросовета пожаловался Путину на неудовлетворительные отношения с Россией

Глава Евросовета пожаловался Путину на неудовлетворительные отношения с Россией - РИА Новости, 07.06.2021

Глава Евросовета пожаловался Путину на неудовлетворительные отношения с Россией

Отношения России с ЕС находятся "на низком уровне", что не отвечает интересам ни одной из сторон, сказал глава Евросовета Шарль Мишель во время телефонного... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T17:27

2021-06-07T17:27

2021-06-07T18:58

россия

евросовет

шарль мишель

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БРЮССЕЛЬ, 7 июн — РИА Новости. Отношения России с ЕС находятся "на низком уровне", что не отвечает интересам ни одной из сторон, сказал глава Евросовета Шарль Мишель во время телефонного разговора с Владимиром Путиным.Как ответил российский лидер, хотя Москва и Брюссель остаются "весьма значимыми партнерами в сфере торговли и инвестиций", сегодняшнее взаимодействие "нельзя считать удовлетворительным"."Возвращение к сотрудничеству в прагматичном и уважительном ключе отвечало бы общим интересам", — сказано в сообщении пресс-службы Кремля.Мишель также передал Путину позицию ЕС по "политике пяти принципов". Они, в частности, включают в себя исполнение Минских соглашений, укрепление отношений с восточными партнерами ЕС, обеспечение энергетической безопасности Евросоюза, развитие сотрудничества Москвы и ЕС по международным вопросам, поддержка российского гражданского общества и связей между народами России и Европейского союза. "Глава Евросовета подтвердил неизменную поддержку Евросоюзом независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее признанных границ, а также подчеркнул роль России в полном выполнении Минских соглашений", — говорится в заявлении ЕС.Во время беседы стороны отметили важность взаимодействия в сфере здравоохранения, по вопросам климата и разрешения региональных конфликтов.Отношения России с Западом ухудшились после госпереворота на Украине, возвращения Крыма и начала конфликта в Донбассе. Европейские страны и США обвинили Кремль во вмешательстве и ввели против него санкции, Москва отреагировала зеркально. При этом российские власти неоднократно заявляли, что считают такие действия контрпродуктивными, и подчеркивали, что не участвуют в гражданском противостоянии на юго-востоке Украины.В последнее время наблюдается очередной виток напряженности: в марте Евросоюз ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека — такую реакцию вызвал арест Алексея Навального. В ответ на это Москва запретила въезд восьми европейским чиновникам. Кроме того, весной страны ЕС и Россия взаимно выслали ряд дипломатов после того, как Прага обвинила российскую сторону в причастности к инциденту со взрывами во Врбетице.

https://ria.ru/20210607/belorussiya-1736032829.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210531/es-1735010100.html

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россия, евросовет, шарль мишель, евросоюз, владимир путин, москва, киев, в мире