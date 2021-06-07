https://ria.ru/20210607/mironov-1735994531.html

Миронов: соглашения на ПМЭФ дадут толчок региональной экономике

Миронов: соглашения на ПМЭФ дадут толчок региональной экономике - РИА Новости, 07.06.2021

Миронов: соглашения на ПМЭФ дадут толчок региональной экономике

Заключенные правительством Ярославской области на Петербургском международном экономическом форуме соглашения дадут толчок развитию региональной экономики,... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T13:50

2021-06-07T13:50

2021-06-07T13:50

ярославская область

дмитрий миронов

ярославская область

рыбинск

ярославль

пмэф

экономика

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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Заключенные правительством Ярославской области на Петербургском международном экономическом форуме соглашения дадут толчок развитию региональной экономики, необходимый в посткризисное время, заявил РИА Новости губернатор региона Дмитрий Миронов.Делегация Ярославской области во главе с губернатором Дмитрием Мироновым со 2 по 5 июня приняла участие в XXIV Петербургском международном экономическом форуме. Инвестиционный портфель региона по итогам двух дней работы составил порядка 30 миллиарда рублей. Будет создано более 4 тысяч рабочих мест."Проведение форума в период восстановления экономики после кризиса, вызванного COVID-19, сейчас востребовано как никогда. На этой площадке мы создаем новые возможности для развития региональной экономики, открытия новых производств, внедрения современных технологий. Число инвесторов, которые приходят в область, растет с каждым годом – предприниматели все больше ценят созданные нами условия для ведения бизнеса", - прокомментировал Миронов.В числе предприятий, на форуме закрепивших свои намерения с областным правительством о развитии производства в регионе, АО "Кордиант". Компания инвестирует 9 миллиардов рублей в новые проекты на Ярославском шинном заводе - по развитию производства грузовых цельнометаллокордных шин и строительству энергокомплекса. ПАО "Камаз" планирует открыть на площадке Тутаевского моторного завода производство лифтовых и автомобильных лебедок, компания "Такеда Россия" инвестирует 2,3 миллиарду рублей в выпуск препаратов против орфанных заболеваний на заводе в Ярославле.Пресс-служба губернатора приводит другие примеры заключенных областным правительством договоров. АО "Транс-Альфа" построит в Рыбинске завод по производству электробусов. Высокотехнологичная модель может автономно проходить при полной загрузке до 200 километров при ночной зарядке в депо от сети 380 вольт. ООО "Московские обои" направит порядка 300 миллионов рублей в организацию производственно-складского комплекса в Ярославле, ярославские судостроители сделают первый водный электрический катамаран для крупнейшего российского оператора речных круизов и совместно оценят его возможности.По словам Миронова, эти и другие соглашения дадут новый толчок развитию экономики региона. При этом, подчеркнул губернатор, работа областного правительства в этом направлении показывает результаты: усилия благодаря усилиям областного правительства региона, регион уже показывает впечатляющие результаты: Ярославская область закрепила свои позиции в десятке лидеров национального рейтинга инвестклимата АСИ, поднявшись в 2020 году с десятого на восьмое место.

https://ria.ru/20210604/investreyting-1735621600.html

https://ria.ru/20210604/investportfel-1735719357.html

ярославская область

рыбинск

ярославль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий миронов, ярославская область, рыбинск, ярославль, пмэф, экономика