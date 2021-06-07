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Минфин поддержал естественный переход расчетов с доллара на рубли
Минфин поддержал естественный переход расчетов с доллара на рубли - РИА Новости, 07.06.2021
Минфин поддержал естественный переход расчетов с доллара на рубли
Переход в международных расчетах с доллара на рубли и национальные валюты стран-партнеров России происходит естественным путем, заявил Минфин. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T15:59
2021-06-07T16:44
россия
экономика
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Переход в международных расчетах с доллара на рубли и национальные валюты стран-партнеров России происходит естественным путем, заявил Минфин.В то же время ведомство отметило, что создает для этого "регуляторные стимулы"."Естественно, никаких запретов такие стимулы не могут включать — только экономические методы", — говорится в сообщении министерства.Там подчеркнули, что связанные с санкциями затруднения в расчетах только способствуют такому переходу, что подтверждает статистика за последние пять лет.На ПМЭФ Владимир Путин заявил о готовности России перейти на расчеты с партнерами в нацвалютах — в том числе на евро в случае с контрактами на поставку газа в ЕС.По его словам, США сами не ценят доллар, используя его как инструмент конкурентной и политической борьбы.Минфин также сообщал о полном отказе от долларовых активов в структуре Фонда национального состояния (ФНБ).
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россия, экономика

Минфин поддержал естественный переход расчетов с доллара на рубли

15:59 07.06.2021 (обновлено: 16:44 07.06.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов РФ
Здание министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Переход в международных расчетах с доллара на рубли и национальные валюты стран-партнеров России происходит естественным путем, заявил Минфин.
В то же время ведомство отметило, что создает для этого "регуляторные стимулы".
"Естественно, никаких запретов такие стимулы не могут включать — только экономические методы", — говорится в сообщении министерства.
Там подчеркнули, что связанные с санкциями затруднения в расчетах только способствуют такому переходу, что подтверждает статистика за последние пять лет.
На ПМЭФ Владимир Путин заявил о готовности России перейти на расчеты с партнерами в нацвалютах — в том числе на евро в случае с контрактами на поставку газа в ЕС.
По его словам, США сами не ценят доллар, используя его как инструмент конкурентной и политической борьбы.
Минфин также сообщал о полном отказе от долларовых активов в структуре Фонда национального состояния (ФНБ).
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