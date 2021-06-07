https://ria.ru/20210607/milonov-1735946466.html

Коллекторы пожаловались в СК из-за высказываний Милонова

Коллекторы пожаловались в СК из-за высказываний Милонова - РИА Новости, 07.06.2021

Коллекторы пожаловались в СК из-за высказываний Милонова

Представители Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину из-за... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T09:56

2021-06-07T09:56

2021-06-07T13:37

национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (напка)

виталий милонов

госдума рф

александр бастрыкин

украина

общество

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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Представители Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину из-за заявлений депутата Госдумы Виталия Милонова в их адрес, пишет РБК.Причиной жалобы стали многочисленные высказывания парламентария о сотрудниках агентств по взысканию задолженности. Так, прошлом году в эфире телеканала НТВ Милонов назвал их "нелюдями", призывал изымать паспорта и "лишать половой принадлежности". Представители НАПКА обратились за лингвистической и социологической экспертизой, которая выявила в словах депутата признаки унижения достоинства и оскорбления.Ранее Милонов в эфире радиостанции "Говорит Москва" рекомендовал лишать коллекторов пенсии, признать животными, "не подпадающими под статью 245 "Жестокое обращение с животными", и сослать на Украину "столыпинским вагоном". Депутат Илья Осипов не согласился с высказываниями коллеги: по его словам, не стоит путать взыскание долгов и бандитизм. Юрист Дмитрий Зацаринский вовсе назвал идею Милонова антиконституционной.

https://radiosputnik.ria.ru/20210604/milonov-1735567654.html

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национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (напка), виталий милонов, госдума рф, александр бастрыкин, украина, общество