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Коллекторы пожаловались в СК из-за высказываний Милонова
Коллекторы пожаловались в СК из-за высказываний Милонова - РИА Новости, 07.06.2021
Коллекторы пожаловались в СК из-за высказываний Милонова
Представители Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину из-за... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T09:56
2021-06-07T13:37
национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (напка)
виталий милонов
госдума рф
александр бастрыкин
украина
общество
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Представители Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину из-за заявлений депутата Госдумы Виталия Милонова в их адрес, пишет РБК.Причиной жалобы стали многочисленные высказывания парламентария о сотрудниках агентств по взысканию задолженности. Так, прошлом году в эфире телеканала НТВ Милонов назвал их "нелюдями", призывал изымать паспорта и "лишать половой принадлежности". Представители НАПКА обратились за лингвистической и социологической экспертизой, которая выявила в словах депутата признаки унижения достоинства и оскорбления.Ранее Милонов в эфире радиостанции "Говорит Москва" рекомендовал лишать коллекторов пенсии, признать животными, "не подпадающими под статью 245 "Жестокое обращение с животными", и сослать на Украину "столыпинским вагоном". Депутат Илья Осипов не согласился с высказываниями коллеги: по его словам, не стоит путать взыскание долгов и бандитизм. Юрист Дмитрий Зацаринский вовсе назвал идею Милонова антиконституционной.
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национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (напка), виталий милонов, госдума рф, александр бастрыкин, украина, общество

Коллекторы пожаловались в СК из-за высказываний Милонова

09:56 07.06.2021 (обновлено: 13:37 07.06.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Государственной Думы РФ Виталий Милонов
Член комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Государственной Думы РФ Виталий Милонов - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Представители Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) обратились к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину из-за заявлений депутата Госдумы Виталия Милонова в их адрес, пишет РБК.
Причиной жалобы стали многочисленные высказывания парламентария о сотрудниках агентств по взысканию задолженности. Так, прошлом году в эфире телеканала НТВ Милонов назвал их "нелюдями", призывал изымать паспорта и "лишать половой принадлежности". Представители НАПКА обратились за лингвистической и социологической экспертизой, которая выявила в словах депутата признаки унижения достоинства и оскорбления.
Ранее Милонов в эфире радиостанции "Говорит Москва" рекомендовал лишать коллекторов пенсии, признать животными, "не подпадающими под статью 245 "Жестокое обращение с животными", и сослать на Украину "столыпинским вагоном".
Депутат Илья Осипов не согласился с высказываниями коллеги: по его словам, не стоит путать взыскание долгов и бандитизм. Юрист Дмитрий Зацаринский вовсе назвал идею Милонова антиконституционной.
Депутат Госдумы Виталий Милонов - РИА Новости, 1920, 04.06.2021
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Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА)Виталий МилоновГосдума РФАлександр БастрыкинУкраинаОбщество
 
 
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