Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210607/migranty-1735922380.html
Трудовых мигрантов обязали подтверждать умение обратиться в полицию
Трудовых мигрантов обязали подтверждать умение обратиться в полицию - РИА Новости, 07.06.2021
Трудовых мигрантов обязали подтверждать умение обратиться в полицию
Иностранцы, желающие получить разрешение на работу или патент в России, теперь должны будут подтвердить способность на русском языке обратиться в полицию,... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T00:48
2021-06-07T00:48
россия
мигранты
владимир волох
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/98731/32/987313250_0:120:3213:1927_1920x0_80_0_0_7e587448cc58fae1ff2520579fb6281a.jpg
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Иностранцы, желающие получить разрешение на работу или патент в России, теперь должны будут подтвердить способность на русском языке обратиться в полицию, поликлинику и успешно пройти интервью на работу - соответствующие требования содержатся в постановлении правительства, вступающего в силу 7 июня и прилагаемого к закону, подписанному президентом России и регулирующим правовое положение иностранцев в России.Согласно постановлению правительства, лицо, претендующее на разрешение на работу или патент, в рамках экзамена по русскому языку как иностранному, для получения соответствующего сертификата должно "уметь реализовывать потребность в общении в социально-бытовой сфере, а также в некоторых ситуациях профессиональной и социально-культурной сфер (прием на работу, обращение в полицию, посещение поликлиники)".Кроме того, они должны будут уметь на слух воспринимать информацию, озвученную в сообщении собеседника или аудиосообщении."... читать тексты, относящиеся к социально-бытовой и ограниченному набору профессиональной или социально-культурной сфер (прием на работу, обращение в полицию, посещение поликлиники и др.), с целью понять основное содержание, определять тему текстов, понимать главную информацию", - также говорится в документе.Также, чтобы успешно сдать экзамен по русскому языку, они должны будут уметь заполнять анкеты, бланки и другие заявления подобного типа.Что касается лиц, желающих получить разрешение на временное проживание, то в рамках экзамена по русскому языку они должны будут "уметь с помощью слов, словосочетаний и предложений высказать желания или намерения в ситуациях общения в социально-бытовой, официально-деловой, профессиональной или культурной сферах" в ситуациях, когда это нужно для начала общения, привлечения внимания, знакомства, а также выражения других простых социальных взаимодействий - благодарения, извинений, поздравлений, пожеланий, обещаний и т.д.Для тех иностранцев, которые хотят получить вид на жительство, требования экзамена усложнены: кандидаты на ВНЖ должны знать "разные варианты этикетных фраз", а также реагировать на высказывания собеседника с помощью соответствующих ситуации слов и словосочетаний."Мы с вами знаем, что и ранее иностранные граждане, которые приезжали к нам для осуществления трудовой деятельности, получения вида на жительство или гражданства потом, сдавали комплексный экзамен на знание русского языка, истории и основ законодательства. На мой взгляд, те изменения, которые сейчас внесены, просто конкретизируют те положения, которые были приняты ранее", - поделился мнением профессор Государственного университета управления, почетный работник миграционной службы Владимир Волох.Он отметил, что немного меняется сама система принятия экзамена: сейчас экзамен будет приниматься в высших учебных заведениях и их филиалах.
https://ria.ru/20210607/migranty-1735921719.html
https://ria.ru/20210607/inostrantsy-1735921283.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/98731/32/987313250_242:0:2973:2048_1920x0_80_0_0_47abed09c75c47765b929422cf17e75e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, мигранты, владимир волох, общество

Трудовых мигрантов обязали подтверждать умение обратиться в полицию

00:48 07.06.2021
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУсиление мер безопасности в Москве
Усиление мер безопасности в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Иностранцы, желающие получить разрешение на работу или патент в России, теперь должны будут подтвердить способность на русском языке обратиться в полицию, поликлинику и успешно пройти интервью на работу - соответствующие требования содержатся в постановлении правительства, вступающего в силу 7 июня и прилагаемого к закону, подписанному президентом России и регулирующим правовое положение иностранцев в России.
Согласно постановлению правительства, лицо, претендующее на разрешение на работу или патент, в рамках экзамена по русскому языку как иностранному, для получения соответствующего сертификата должно "уметь реализовывать потребность в общении в социально-бытовой сфере, а также в некоторых ситуациях профессиональной и социально-культурной сфер (прием на работу, обращение в полицию, посещение поликлиники)".
Иностранные граждане получают трудовой патент в Едином миграционном центре Московской области - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
00:42
Трудовых мигрантов в России обязали знать права иностранцев
Кроме того, они должны будут уметь на слух воспринимать информацию, озвученную в сообщении собеседника или аудиосообщении.
"... читать тексты, относящиеся к социально-бытовой и ограниченному набору профессиональной или социально-культурной сфер (прием на работу, обращение в полицию, посещение поликлиники и др.), с целью понять основное содержание, определять тему текстов, понимать главную информацию", - также говорится в документе.
Также, чтобы успешно сдать экзамен по русскому языку, они должны будут уметь заполнять анкеты, бланки и другие заявления подобного типа.
Что касается лиц, желающих получить разрешение на временное проживание, то в рамках экзамена по русскому языку они должны будут "уметь с помощью слов, словосочетаний и предложений высказать желания или намерения в ситуациях общения в социально-бытовой, официально-деловой, профессиональной или культурной сферах" в ситуациях, когда это нужно для начала общения, привлечения внимания, знакомства, а также выражения других простых социальных взаимодействий - благодарения, извинений, поздравлений, пожеланий, обещаний и т.д.
Иностранные граждане проходят электронное тестирование на знание русского языка в рамках комплекса услуг для оформления трудового патента - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
00:37
Иностранцы в России будут чаще сдавать тесты по русскому языку и истории
Для тех иностранцев, которые хотят получить вид на жительство, требования экзамена усложнены: кандидаты на ВНЖ должны знать "разные варианты этикетных фраз", а также реагировать на высказывания собеседника с помощью соответствующих ситуации слов и словосочетаний.
"Мы с вами знаем, что и ранее иностранные граждане, которые приезжали к нам для осуществления трудовой деятельности, получения вида на жительство или гражданства потом, сдавали комплексный экзамен на знание русского языка, истории и основ законодательства. На мой взгляд, те изменения, которые сейчас внесены, просто конкретизируют те положения, которые были приняты ранее", - поделился мнением профессор Государственного университета управления, почетный работник миграционной службы Владимир Волох.
Он отметил, что немного меняется сама система принятия экзамена: сейчас экзамен будет приниматься в высших учебных заведениях и их филиалах.
 
РоссияМигрантыВладимир ВолохОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:47Путин передал управление "Башкирской содовой компанией" Башкирии
19:37Пресс-секретарь Лукашенко анонсировала много "интересного" о Nexta
19:36В Еврокомиссии рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
19:30Росстат сообщил о росте цен на продукты питания
19:20США предложили Германии возместить Украине утрату транзита газа
19:18ВОЗ предупредила об опасности новых штаммов коронавируса для непривитых
19:17Суд оправдал сына дагестанского политика по делу об убийстве студентки
19:11США пригрозили ввести санкции против оператора "Северного потока — 2"
19:11Портрет Павла I был продан на торгах в Лондоне за 1,3 миллиона долларов
19:05Кипр готов принимать вакцинированных туристов из России
18:54В Нидерландах отреагировали на денонсацию налогового соглашения с Россией
18:44МВД утвердило правила доставки пьяных в вытрезвители
18:44Альпинист сорвался в расщелину на Эльбрусе
18:41Украинский только на картинках: болгары высказались о принадлежности Крыма
18:40В КПРФ сообщили, когда пройдет предвыборный съезд партии
18:37США работают над созданием коалиции по борьбе с хакерами
18:35Под Волгоградом подбросившие наркотики экс-полицейские получили срок
18:28Генсек НАТО объяснил, почему организация все больше интересуется Арктикой
18:18В США оценили численность выведенных из Афганистана войск
18:16В Индии при пожаре на химзаводе погибли 14 человек
Лента новостейМолния