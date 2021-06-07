https://ria.ru/20210607/migranty-1735922380.html

Трудовых мигрантов обязали подтверждать умение обратиться в полицию

Трудовых мигрантов обязали подтверждать умение обратиться в полицию - РИА Новости, 07.06.2021

Трудовых мигрантов обязали подтверждать умение обратиться в полицию

Иностранцы, желающие получить разрешение на работу или патент в России, теперь должны будут подтвердить способность на русском языке обратиться в полицию,... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T00:48

2021-06-07T00:48

2021-06-07T00:48

россия

мигранты

владимир волох

общество

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Иностранцы, желающие получить разрешение на работу или патент в России, теперь должны будут подтвердить способность на русском языке обратиться в полицию, поликлинику и успешно пройти интервью на работу - соответствующие требования содержатся в постановлении правительства, вступающего в силу 7 июня и прилагаемого к закону, подписанному президентом России и регулирующим правовое положение иностранцев в России.Согласно постановлению правительства, лицо, претендующее на разрешение на работу или патент, в рамках экзамена по русскому языку как иностранному, для получения соответствующего сертификата должно "уметь реализовывать потребность в общении в социально-бытовой сфере, а также в некоторых ситуациях профессиональной и социально-культурной сфер (прием на работу, обращение в полицию, посещение поликлиники)".Кроме того, они должны будут уметь на слух воспринимать информацию, озвученную в сообщении собеседника или аудиосообщении."... читать тексты, относящиеся к социально-бытовой и ограниченному набору профессиональной или социально-культурной сфер (прием на работу, обращение в полицию, посещение поликлиники и др.), с целью понять основное содержание, определять тему текстов, понимать главную информацию", - также говорится в документе.Также, чтобы успешно сдать экзамен по русскому языку, они должны будут уметь заполнять анкеты, бланки и другие заявления подобного типа.Что касается лиц, желающих получить разрешение на временное проживание, то в рамках экзамена по русскому языку они должны будут "уметь с помощью слов, словосочетаний и предложений высказать желания или намерения в ситуациях общения в социально-бытовой, официально-деловой, профессиональной или культурной сферах" в ситуациях, когда это нужно для начала общения, привлечения внимания, знакомства, а также выражения других простых социальных взаимодействий - благодарения, извинений, поздравлений, пожеланий, обещаний и т.д.Для тех иностранцев, которые хотят получить вид на жительство, требования экзамена усложнены: кандидаты на ВНЖ должны знать "разные варианты этикетных фраз", а также реагировать на высказывания собеседника с помощью соответствующих ситуации слов и словосочетаний."Мы с вами знаем, что и ранее иностранные граждане, которые приезжали к нам для осуществления трудовой деятельности, получения вида на жительство или гражданства потом, сдавали комплексный экзамен на знание русского языка, истории и основ законодательства. На мой взгляд, те изменения, которые сейчас внесены, просто конкретизируют те положения, которые были приняты ранее", - поделился мнением профессор Государственного университета управления, почетный работник миграционной службы Владимир Волох.Он отметил, что немного меняется сама система принятия экзамена: сейчас экзамен будет приниматься в высших учебных заведениях и их филиалах.

https://ria.ru/20210607/migranty-1735921719.html

https://ria.ru/20210607/inostrantsy-1735921283.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мигранты, владимир волох, общество