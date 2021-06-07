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Трудовых мигрантов в России обязали знать права иностранцев
Трудовых мигрантов в России обязали знать права иностранцев - РИА Новости, 07.06.2021
Трудовых мигрантов в России обязали знать права иностранцев
Иностранцы, желающие получить право на работу в России, теперь обязаны будут для сдачи экзамена по законам страны знать основные права и обязанности иностранцев РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T00:42
2021-06-07T00:42
россия
мигранты
общество
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Иностранцы, желающие получить право на работу в России, теперь обязаны будут для сдачи экзамена по законам страны знать основные права и обязанности иностранцев в РФ и основные правила миграционного законодательства - соответствующие требования содержатся в постановлении правительства, вступающего в силу 7 июня и прилагаемого к закону, подписанному президентом России и регулирующим правовое положение иностранцев в стране.Согласно документу, желающие получить разрешение на работу или патент должны будут в рамках экзамена по основам законодательства страны знать "основные права, свободы и обязанности иностранных граждан в Российской Федерации; сроки временного пребывания лица в Российской Федерации и постановки на миграционный учет; основные нарушения миграционных правил, за которые установлена административная ответственность".В последнее входят такие правонарушения, как "нарушение срока временного пребывания, осуществление трудовой деятельности без разрешения на работу или патента, представление ложных сведений при постановке на миграционный учет".Кроме того, желающие работать в РФ иностранцы должны знать о последствиях несоблюдения миграционных правил - нежелательность пребывания, депортация, предупреждение, штраф, административное выдворение, неразрешение въезда в РФ.Для тех, кто хочет получить разрешение на временное проживание в России, в рамках экзамена по законодательству предусмотрены такие требования: также знать основные права и свободы иностранцев в РФ, правила въезда и выезда, правила пребывания, сроки постановки на миграционный учет, список нарушения миграционных правил, последствия нарушения миграционных правил. Из предыдущего списка требований, обязательных для трудовых мигрантов, выделяется только необходимость знать "основания для аннулирования разрешения на временное проживание".Те, кто хочет получить вид на жительство, должны будут знать "основы конституционного строя РФ; основные принципы трудового, гражданского и семейного права РФ", а также аналогичные для предыдущих категорий миграционные правила.
https://ria.ru/20210607/inostrantsy-1735921283.html
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россия, мигранты, общество

Трудовых мигрантов в России обязали знать права иностранцев

00:42 07.06.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИностранные граждане получают трудовой патент в Едином миграционном центре Московской области
Иностранные граждане получают трудовой патент в Едином миграционном центре Московской области - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Иностранцы, желающие получить право на работу в России, теперь обязаны будут для сдачи экзамена по законам страны знать основные права и обязанности иностранцев в РФ и основные правила миграционного законодательства - соответствующие требования содержатся в постановлении правительства, вступающего в силу 7 июня и прилагаемого к закону, подписанному президентом России и регулирующим правовое положение иностранцев в стране.
Согласно документу, желающие получить разрешение на работу или патент должны будут в рамках экзамена по основам законодательства страны знать "основные права, свободы и обязанности иностранных граждан в Российской Федерации; сроки временного пребывания лица в Российской Федерации и постановки на миграционный учет; основные нарушения миграционных правил, за которые установлена административная ответственность".
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В последнее входят такие правонарушения, как "нарушение срока временного пребывания, осуществление трудовой деятельности без разрешения на работу или патента, представление ложных сведений при постановке на миграционный учет".
Кроме того, желающие работать в РФ иностранцы должны знать о последствиях несоблюдения миграционных правил - нежелательность пребывания, депортация, предупреждение, штраф, административное выдворение, неразрешение въезда в РФ.
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Для тех, кто хочет получить разрешение на временное проживание в России, в рамках экзамена по законодательству предусмотрены такие требования: также знать основные права и свободы иностранцев в РФ, правила въезда и выезда, правила пребывания, сроки постановки на миграционный учет, список нарушения миграционных правил, последствия нарушения миграционных правил. Из предыдущего списка требований, обязательных для трудовых мигрантов, выделяется только необходимость знать "основания для аннулирования разрешения на временное проживание".
Те, кто хочет получить вид на жительство, должны будут знать "основы конституционного строя РФ; основные принципы трудового, гражданского и семейного права РФ", а также аналогичные для предыдущих категорий миграционные правила.
 
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