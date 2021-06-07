https://ria.ru/20210607/migranty-1735921487.html

Раскрыты новые требования к трудовым мигрантам

Раскрыты новые требования к трудовым мигрантам - РИА Новости, 07.06.2021

Раскрыты новые требования к трудовым мигрантам

Трудовые мигранты для работы в России должны будут знать наиболее важные факты из истории страны, ее столицу и названия крупнейших городов, а желающие получить... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T00:40

2021-06-07T00:40

2021-06-07T05:17

россия

мигранты

владимир волох

общество

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Трудовые мигранты для работы в России должны будут знать наиболее важные факты из истории страны, ее столицу и названия крупнейших городов, а желающие получить ВНЖ - знать те же факты в хронологической последовательности, а также крупных деятелей в сфере науки и культуры, соответствующие требования содержатся в постановлении правительства, вступающего в силу 7 июня и прилагаемого к закону, подписанному президентом России и регулирующим правовое положение иностранцев в стране.Так, желающие успешно пройти экзамен по истории России для получения сертификата на работу должны знать "наиболее важные факты и события российской истории; столицу Российской Федерации и названия ее крупнейших городов; основные государственные праздники Российской Федерации".Тем, кто хочет получить право на временное проживание в России, нужно будет просто "знать основные факты и события российской истории".Более сложные требования для желающих получить вид на жительство: по истории России они должны будут знать "основные факты и события российской истории в соответствии с исторической хронологией". Кроме того, кандидаты должны будут успешно назвать имена выдающихся деятелей Российской империи, СССР и России в сфере науки и культуры, а также национально-культурные и религиозные традиции российского общества."Безусловно, позиция, что иностранный гражданин, который будет осуществлять трудовую деятельность в России, должен владеть навыками бытового общения, в частности, уметь обратиться в полицейский орган, обратиться в медицинское учреждение, в магазин зайти. То, что это прописано в соответствующей норме - абсолютно правильно, такая норма нужна. Также нужна норма, предусматривающая, что иностранный гражданин должен знать историю", - поделился мнением профессор Государственного университета управления, почетный работник миграционной службы Владимир Волох.Он отметил, что важно, чтобы иностранцы знали не просто основы законодательства, но и знали законы в части, касающейся нарушений со стороны иностранных граждан."Я не думаю, что это существенно усложнит сдачу экзаменов для иностранных граждан. Те, кто хотят работать на территории России или в дальнейшем хочет получить вид на жительство - для них эти требования вполне выполнимы, и во многих зарубежных государствах требования для иностранных граждан примерно такие же. Учитывался опыт зарубежных государств", - подчеркнул Волох.

https://ria.ru/20210607/inostrantsy-1735921283.html

https://ria.ru/20210601/trud-1735059876.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, мигранты, владимир волох, общество