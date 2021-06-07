https://ria.ru/20210607/mif-1735925213.html

Гастроэнтеролог развеяла популярный миф о спиртном

Гастроэнтеролог развеяла популярный миф о спиртном - РИА Новости, 07.06.2021

Гастроэнтеролог развеяла популярный миф о спиртном

Миф о том, что крепкий алкоголь помогает при пищевом отравлении, довольно популярен в России. Почему он не соответствует действительности и что поможет на самом РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T02:12

2021-06-07T02:12

2021-06-07T02:12

россия

здоровье - общество

алкоголь

общество

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Миф о том, что крепкий алкоголь помогает при пищевом отравлении, довольно популярен в России. Почему он не соответствует действительности и что поможет на самом деле, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян.Использовать крепкий алкоголь в качестве лекарства при отравлении не только не эффективно, но может быть и очень опасно. Особенно, если спутать с отравлением симптомы серьезных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Спиртное в этой ситуации может обострить ситуацию и привести к серьезным последствиям, предупредила гастроэнтеролог автор Telegram-канала "Доча, что ты ела?" Маргарита Арзуманян.Гастроэнтеролог настоятельно посоветовала использовать при отравлении не алкоголь, а специальные препараты. "Наиболее эффективный и безопасный метод при отравлении – это использование каких-либо сорбентов, типа "Энтеросгеля" или "Смекты". Как врач я бы не рекомендовала использовать алкоголь в этих случаях, даже если кто-то по "сарафанному радио" рассказал, что алкоголь может помочь в этой ситуации", – сказала Маргарита Арзуманян в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20210604/alkogol-1735551244.html

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россия, здоровье - общество, алкоголь, общество