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Гастроэнтеролог развеяла популярный миф о спиртном
Гастроэнтеролог развеяла популярный миф о спиртном - РИА Новости, 07.06.2021
Гастроэнтеролог развеяла популярный миф о спиртном
Миф о том, что крепкий алкоголь помогает при пищевом отравлении, довольно популярен в России. Почему он не соответствует действительности и что поможет на самом РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T02:12
2021-06-07T02:12
2021-06-07T02:12
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здоровье - общество
алкоголь
общество
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Миф о том, что крепкий алкоголь помогает при пищевом отравлении, довольно популярен в России. Почему он не соответствует действительности и что поможет на самом деле, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян.Использовать крепкий алкоголь в качестве лекарства при отравлении не только не эффективно, но может быть и очень опасно. Особенно, если спутать с отравлением симптомы серьезных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Спиртное в этой ситуации может обострить ситуацию и привести к серьезным последствиям, предупредила гастроэнтеролог автор Telegram-канала "Доча, что ты ела?" Маргарита Арзуманян.Гастроэнтеролог настоятельно посоветовала использовать при отравлении не алкоголь, а специальные препараты. "Наиболее эффективный и безопасный метод при отравлении – это использование каких-либо сорбентов, типа "Энтеросгеля" или "Смекты". Как врач я бы не рекомендовала использовать алкоголь в этих случаях, даже если кто-то по "сарафанному радио" рассказал, что алкоголь может помочь в этой ситуации", – сказала Маргарита Арзуманян в интервью радио Sputnik.
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россия, здоровье - общество, алкоголь, общество
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости.
Миф о том, что крепкий алкоголь
помогает при пищевом отравлении, довольно популярен в России. Почему он не соответствует действительности и что поможет на самом деле, рассказала в интервью радио Sputnik
кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян.
Использовать крепкий алкоголь в качестве лекарства при отравлении не только не эффективно, но может быть и очень опасно. Особенно, если спутать с отравлением симптомы серьезных заболеваний желудочно-кишечного тракта. Спиртное в этой ситуации может обострить ситуацию и привести к серьезным последствиям, предупредила гастроэнтеролог автор Telegram-канала "Доча, что ты ела?" Маргарита Арзуманян.
"Чем может выражаться отравление: это может быть повышение температуры, диарея, тошнота, рвота, понос. Это может быть и проявлением какого-либо другого заболевания ЖКТ, обострением, например, гастрита. В этом случае алкоголь может вызвать повышенное раздражение желудка, поэтому его не нужно принимать ни в коем случае", – пояснила она.
Гастроэнтеролог настоятельно посоветовала использовать при отравлении не алкоголь, а специальные препараты.
"Наиболее эффективный и безопасный метод при отравлении – это использование каких-либо сорбентов, типа "Энтеросгеля" или "Смекты". Как врач я бы не рекомендовала использовать алкоголь в этих случаях, даже если кто-то по "сарафанному радио" рассказал, что алкоголь может помочь в этой ситуации", – сказала Маргарита Арзуманян в интервью радио Sputnik.