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В МИД призвали повысить роль государства в управлении интернетом
В МИД призвали повысить роль государства в управлении интернетом - РИА Новости, 07.06.2021
В МИД призвали повысить роль государства в управлении интернетом
Роль государства в управлении интернетом должна повышаться, его регулирование частным сектором показало неэффективность, заявил в понедельник директор... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T13:10
2021-06-07T13:31
андрей крутских
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
интернет
технологии
общество
россия
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Роль государства в управлении интернетом должна повышаться, его регулирование частным сектором показало неэффективность, заявил в понедельник директор департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских.Он отметил, что сегодня интернет превращается в "главную платформу для распространения не только информации, но и различного рода политических манипуляций"."Основным инструментом в этом процессе являются уже не классические СМИ, а различные цифровые платформы, социальные сети и мессенджеры, которые при определенных условиях могут выступить источником дестабилизации любого общества и ресурсом давления на государственную власть",- сказал Крутских в интервью журналу "Международная жизнь"."Россия последовательно выступает за интернационализацию управления интернетом, повышение роли государств в этом процессе. Регулирование интернета исключительно частным сектором, где нивелирована роль государств, являющихся гарантом прав и свобод своих граждан и играющих основную роль в вопросах экономики, безопасности и стабильности критической информационной инфраструктуры, уже давно обнаружило свою неэффективность",- отметил представитель МИД.
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андрей крутских, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), интернет, технологии, общество, россия

В МИД призвали повысить роль государства в управлении интернетом

13:10 07.06.2021 (обновлено: 13:31 07.06.2021)
 
© Pixabay / Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© Pixabay / Pixabay / Free-Photos
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Роль государства в управлении интернетом должна повышаться, его регулирование частным сектором показало неэффективность, заявил в понедельник директор департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских.
Он отметил, что сегодня интернет превращается в "главную платформу для распространения не только информации, но и различного рода политических манипуляций".
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"Основным инструментом в этом процессе являются уже не классические СМИ, а различные цифровые платформы, социальные сети и мессенджеры, которые при определенных условиях могут выступить источником дестабилизации любого общества и ресурсом давления на государственную власть",- сказал Крутских в интервью журналу "Международная жизнь".
"Россия последовательно выступает за интернационализацию управления интернетом, повышение роли государств в этом процессе. Регулирование интернета исключительно частным сектором, где нивелирована роль государств, являющихся гарантом прав и свобод своих граждан и играющих основную роль в вопросах экономики, безопасности и стабильности критической информационной инфраструктуры, уже давно обнаружило свою неэффективность",- отметил представитель МИД.
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Андрей КрутскихМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ИнтернетТехнологииОбществоРоссия
 
 
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