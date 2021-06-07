https://ria.ru/20210607/mid-1735986524.html

В МИД призвали повысить роль государства в управлении интернетом

В МИД призвали повысить роль государства в управлении интернетом - РИА Новости, 07.06.2021

В МИД призвали повысить роль государства в управлении интернетом

Роль государства в управлении интернетом должна повышаться, его регулирование частным сектором показало неэффективность, заявил в понедельник директор... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T13:10

2021-06-07T13:10

2021-06-07T13:31

андрей крутских

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

интернет

технологии

общество

россия

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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Роль государства в управлении интернетом должна повышаться, его регулирование частным сектором показало неэффективность, заявил в понедельник директор департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских.Он отметил, что сегодня интернет превращается в "главную платформу для распространения не только информации, но и различного рода политических манипуляций"."Основным инструментом в этом процессе являются уже не классические СМИ, а различные цифровые платформы, социальные сети и мессенджеры, которые при определенных условиях могут выступить источником дестабилизации любого общества и ресурсом давления на государственную власть",- сказал Крутских в интервью журналу "Международная жизнь"."Россия последовательно выступает за интернационализацию управления интернетом, повышение роли государств в этом процессе. Регулирование интернета исключительно частным сектором, где нивелирована роль государств, являющихся гарантом прав и свобод своих граждан и играющих основную роль в вопросах экономики, безопасности и стабильности критической информационной инфраструктуры, уже давно обнаружило свою неэффективность",- отметил представитель МИД.

https://ria.ru/20210603/internet-1735407624.html

https://ria.ru/20210601/deti-1735070209.html

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андрей крутских, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), интернет, технологии, общество, россия