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В МИД призвали готовиться к новым санкциям
В МИД призвали готовиться к новым санкциям - РИА Новости, 07.06.2021
В МИД призвали готовиться к новым санкциям
России надо готовиться к новым санкциям против нее, уже развернута серьезная работа, сообщил замглавы МИД России Александр Панкин. РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T12:19
2021-06-07T17:24
александр панкин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
в мире
россия
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. России надо готовиться к новым санкциям против нее, уже развернута серьезная работа, сообщил замглавы МИД России Александр Панкин."Поэтому, когда мы говорим о противодействии, мы одновременно должны думать и о готовности к новым санкциям, безусловно, есть перечень дополнительных мер, которые держатся под сукном, которые будут задействованы в те моменты, в тех условиях, когда это будет сочтено нужным", — сказал он, выступая в Госдуме России.Он добавил, что "это понимаем не только мы, это понимают и наши партнеры".Санкции против России — это навсегда, надо быть реалистами, заявил замглавы МИД России Александр Панкин.По словам замглавы МИД России, целью западных санкций против России является желание ослабить единство российского народа и маргинализировать страну на международной арене.Панкин отметил, что все санкции — нелегитимные и вводились под зыбкими фактами."Санкции помимо прямого воздействия экстерриториального, они еще создают атмосферу токсичности", — сказал он.Россия не будет просить о снятии санкций, но будет доводить мысль об ущербности ограничений, заявил замглавы МИД России Александр Панкин."Снимать санкции будут те, кто их вводили. Просить об этом мы не будем. Но доводить через заинтересованные круги — деловые, общественные, прочие — что эти санкции ущербны для тех, кто их вводил, и что лучше бы, чтобы их не было, это мы будем делать совместно, сообща", — сказал в понедельник Панкин на парламентских слушаниях в Госдуме."Естественно, полагаться на собственные силы — это самое важное. Но я повторяю: без хороших, крепких отношений со многими странами мира, в разных странах мира нам не удастся поддерживать тот вес, ту роль, которую мы играем в глобальной геополитике", — сказал Панкин на парламентских слушаниях.Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией в Донбассе и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва отвергла все обвинения, приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
https://ria.ru/20210606/otvet-1735911378.html
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александр панкин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, в мире, россия

В МИД призвали готовиться к новым санкциям

12:19 07.06.2021 (обновлено: 17:24 07.06.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. России надо готовиться к новым санкциям против нее, уже развернута серьезная работа, сообщил замглавы МИД России Александр Панкин.
"Поэтому, когда мы говорим о противодействии, мы одновременно должны думать и о готовности к новым санкциям, безусловно, есть перечень дополнительных мер, которые держатся под сукном, которые будут задействованы в те моменты, в тех условиях, когда это будет сочтено нужным", — сказал он, выступая в Госдуме России.
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Он добавил, что "это понимаем не только мы, это понимают и наши партнеры".
Санкции против России — это навсегда, надо быть реалистами, заявил замглавы МИД России Александр Панкин.

"Режим санкций был всегда, и он останется навсегда. Давайте быть реалистами. Санкции уже воплощены во многих законодательных и нормативных актах и американских, и других государств, "открутить" назад будет невозможно", — сказал Панкин на парламентских слушаниях.

По словам замглавы МИД России, целью западных санкций против России является желание ослабить единство российского народа и маргинализировать страну на международной арене.
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Панкин отметил, что все санкции — нелегитимные и вводились под зыбкими фактами.
"Санкции помимо прямого воздействия экстерриториального, они еще создают атмосферу токсичности", — сказал он.
Россия не будет просить о снятии санкций, но будет доводить мысль об ущербности ограничений, заявил замглавы МИД России Александр Панкин.
"Снимать санкции будут те, кто их вводили. Просить об этом мы не будем. Но доводить через заинтересованные круги — деловые, общественные, прочие — что эти санкции ущербны для тех, кто их вводил, и что лучше бы, чтобы их не было, это мы будем делать совместно, сообща", — сказал в понедельник Панкин на парламентских слушаниях в Госдуме.
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"Естественно, полагаться на собственные силы — это самое важное. Но я повторяю: без хороших, крепких отношений со многими странами мира, в разных странах мира нам не удастся поддерживать тот вес, ту роль, которую мы играем в глобальной геополитике", — сказал Панкин на парламентских слушаниях.
Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией в Донбассе и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва отвергла все обвинения, приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
 
Александр ПанкинМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МоскваВ миреРоссия
 
 
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