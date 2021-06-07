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https://ria.ru/20210607/mh17-1735978707.html
В Кремле прокомментировали суд по делу MH17
В Кремле прокомментировали суд по делу MH17 - РИА Новости, 07.06.2021
В Кремле прокомментировали суд по делу MH17
Россия следит за судом по делу MH17 на основании доступной информации, в том числе альтернативной, но не является частью расследования и не может влиять на... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T12:43
2021-06-07T12:48
россия
mh17. расследование
дмитрий песков
происшествия
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россия следит за судом по делу MH17 на основании доступной информации, в том числе альтернативной, но не является частью расследования и не может влиять на происходящее, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее ближайшие родственники жертв рейса MH17 Малайзийских авиалиний обратились к президенту РФ Владимиру Путину в преддверии Дня России. В письме, текст которого опубликовала "Новая газета", звучат прямые обвинения в адрес российского правительства в том, что "оно отрицает свою причастность" к произошедшему."Мы действительно видели сообщения про это письмо. Пока никакой реакции нет", - ответил Песков на вопрос, видели ли в Кремле это письмо и как на него среагировали.Пресс-секретарь главы государства также напомнил, что Россия "не является частью механизма по расследованию произошедшего"."Мы были фактически отстранены от этого механизма расследования. И конечно, те, кто писал письмо, должны просто это понимать", - отметил Песков.Сам процесс расследования пресс-секретарь главы государства назвал "предметом самого пристального внимания"."И конечно, мы знаем всю информацию, которая рассматривается там - естественно, то, что доступно нам, - которая рассматривается там в ходе заседаний судебных. Мы, в отличие от многих, не игнорируем, а также принимаем к сведению очень внимательно информацию альтернативную, которую дают. Поэтому самые разные версии могут рассматриваться. Но опять же, поскольку мы не являемся частью расследования, мы не можем непосредственно как-то влиять на происходящее", - добавил Песков.Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
https://ria.ru/20210607/niderlandy-1735968259.html
https://ria.ru/20210526/mh17-1734296000.html
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россия, mh17. расследование, дмитрий песков, происшествия

В Кремле прокомментировали суд по делу MH17

12:43 07.06.2021 (обновлено: 12:48 07.06.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Россия следит за судом по делу MH17 на основании доступной информации, в том числе альтернативной, но не является частью расследования и не может влиять на происходящее, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее ближайшие родственники жертв рейса MH17 Малайзийских авиалиний обратились к президенту РФ Владимиру Путину в преддверии Дня России. В письме, текст которого опубликовала "Новая газета", звучат прямые обвинения в адрес российского правительства в том, что "оно отрицает свою причастность" к произошедшему.
"Мы действительно видели сообщения про это письмо. Пока никакой реакции нет", - ответил Песков на вопрос, видели ли в Кремле это письмо и как на него среагировали.
Пресс-секретарь главы государства также напомнил, что Россия "не является частью механизма по расследованию произошедшего".
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"Мы были фактически отстранены от этого механизма расследования. И конечно, те, кто писал письмо, должны просто это понимать", - отметил Песков.
Сам процесс расследования пресс-секретарь главы государства назвал "предметом самого пристального внимания".
"И конечно, мы знаем всю информацию, которая рассматривается там - естественно, то, что доступно нам, - которая рассматривается там в ходе заседаний судебных. Мы, в отличие от многих, не игнорируем, а также принимаем к сведению очень внимательно информацию альтернативную, которую дают. Поэтому самые разные версии могут рассматриваться. Но опять же, поскольку мы не являемся частью расследования, мы не можем непосредственно как-то влиять на происходящее", - добавил Песков.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
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Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
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