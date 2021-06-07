https://ria.ru/20210607/mh17-1735962172.html

В Нидерландах начались слушания дела о крушении MH17

В Нидерландах начались слушания дела о крушении MH17 - РИА Новости, 07.06.2021

В Нидерландах начались слушания дела о крушении MH17

Окружной суд Гааги в понедельник начал рассмотрение по существу дела о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на Украине в 2014 году, передает корреспондент... РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T11:22

2021-06-07T11:22

2021-06-07T11:42

mh17. расследование

нидерланды

украина

в мире

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СХИПХОЛ (Нидерланды), 7 июн - РИА Новости, Анастасия Иванова. Окружной суд Гааги в понедельник начал рассмотрение по существу дела о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17) на Украине в 2014 году, передает корреспондент РИА Новости. Первая часть разбирательства дела по существу будет проходить с 7 июня по 9 июля в особо охраняемом судебном комплексе Схипхол под Амстердамом, зарезервированном для этих заседаний окружным судом Гааги, который ведёт дело об авиакатастрофе.Судебный процесс начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух нидерландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Ожидается, что в понедельник суд начнет обсуждение общих вопросов, связанных с расследованием, проводимым следственным судьей, а также материалов дела. Судьи смогут озвучить свои выводы по итогам поездки 26 мая на место реконструкции корпуса лайнера на военной базе Гилзе-Рейен.В рамках заседаний дела по существу суду предстоит найти ответы на три ключевых вопроса: был ли рейс MH17 сбит ЗРК "Бук", была ли ракета "Бук" выпущена со стороны населённого пункта Первомайский и какова в этом была роль обвиняемого Пулатова - единственного фигуранта, чьи интересы на суде защищают адвокаты, - а также других обвиняемых.При этом, как сообщила ранее РИА Новости судья окружного суда Гааги, отвечающая за работу со СМИ, Мария Кнайф, вынесения приговоров обвиняемым в этом году не планируется. Судебное разбирательство продлится по меньшей мере до 2022 года.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

https://ria.ru/20210420/zapis-1729039835.html

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mh17. расследование, нидерланды, украина, в мире