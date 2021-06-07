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Партия Меркель лидирует на выборах в Саксонии-Анхальт
Партия Меркель лидирует на выборах в Саксонии-Анхальт - РИА Новости, 07.06.2021
Партия Меркель лидирует на выборах в Саксонии-Анхальт
Партия христианских демократов (ХДС) канцлера Ангелы Меркель занимает первое место на выборах в ландтаг (парламент) в федеральной земле Саксония-Анхальт, набрав РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T09:06
2021-06-07T09:06
саксония-анхальт
ангела меркель
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в мире
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БЕРЛИН, 7 июн - РИА Новости. Партия христианских демократов (ХДС) канцлера Ангелы Меркель занимает первое место на выборах в ландтаг (парламент) в федеральной земле Саксония-Анхальт, набрав 37,1% голосов, свидетельствуют предварительные данные на сайте правительства земли, опубликованные в понедельник.На втором месте – правая партия "Альтернатива для Германии" с 20,9%. В ландтаг также проходят Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 8,4%, "Левые" с 11%, "Зеленые" с 5,9% и Свободная демократическая партия (СвПД) с 6,4%.На предпоследних выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт в 2016 году ХДС получил 29,8% голосов, за "Альтернативу для Германии" тогда проголосовали 24,3% избирателей.Это последняя избирательная кампания перед выборами в бундестаг ФРГ, которые пройдут 26 сентября, на их основании будет сформировано новое правительство,
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саксония-анхальт, ангела меркель, германия, в мире

Партия Меркель лидирует на выборах в Саксонии-Анхальт

09:06 07.06.2021
 
© AP Photo / Markus Schreiber, fileКанцлер Германи Ангела Меркель в Бундестаге, Берлин
Канцлер Германи Ангела Меркель в Бундестаге, Берлин - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© AP Photo / Markus Schreiber, file
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БЕРЛИН, 7 июн - РИА Новости. Партия христианских демократов (ХДС) канцлера Ангелы Меркель занимает первое место на выборах в ландтаг (парламент) в федеральной земле Саксония-Анхальт, набрав 37,1% голосов, свидетельствуют предварительные данные на сайте правительства земли, опубликованные в понедельник.
На втором месте – правая партия "Альтернатива для Германии" с 20,9%. В ландтаг также проходят Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 8,4%, "Левые" с 11%, "Зеленые" с 5,9% и Свободная демократическая партия (СвПД) с 6,4%.
На предпоследних выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт в 2016 году ХДС получил 29,8% голосов, за "Альтернативу для Германии" тогда проголосовали 24,3% избирателей.
Это последняя избирательная кампания перед выборами в бундестаг ФРГ, которые пройдут 26 сентября, на их основании будет сформировано новое правительство,
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с экспертным советом РФПИ, лидерами международного инвестиционного сообщества и представителями иностранных компаний производителей вакцины Спутник V
5 июня, 10:50Петербургский международный экономический форум
Путин заявил, что будет скучать по Меркель
 
Саксония-АнхальтАнгела МеркельГерманияВ мире
 
 
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