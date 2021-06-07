https://ria.ru/20210607/merkel-1735940869.html

Партия Меркель лидирует на выборах в Саксонии-Анхальт

Партия Меркель лидирует на выборах в Саксонии-Анхальт - РИА Новости, 07.06.2021

Партия Меркель лидирует на выборах в Саксонии-Анхальт

Партия христианских демократов (ХДС) канцлера Ангелы Меркель занимает первое место на выборах в ландтаг (парламент) в федеральной земле Саксония-Анхальт, набрав РИА Новости, 07.06.2021

2021-06-07T09:06

2021-06-07T09:06

2021-06-07T09:06

саксония-анхальт

ангела меркель

германия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0f/1601336708_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_d697e91f20306b4028a4a7df4d055281.jpg

БЕРЛИН, 7 июн - РИА Новости. Партия христианских демократов (ХДС) канцлера Ангелы Меркель занимает первое место на выборах в ландтаг (парламент) в федеральной земле Саксония-Анхальт, набрав 37,1% голосов, свидетельствуют предварительные данные на сайте правительства земли, опубликованные в понедельник.На втором месте – правая партия "Альтернатива для Германии" с 20,9%. В ландтаг также проходят Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 8,4%, "Левые" с 11%, "Зеленые" с 5,9% и Свободная демократическая партия (СвПД) с 6,4%.На предпоследних выборах в ландтаг Саксонии-Анхальт в 2016 году ХДС получил 29,8% голосов, за "Альтернативу для Германии" тогда проголосовали 24,3% избирателей.Это последняя избирательная кампания перед выборами в бундестаг ФРГ, которые пройдут 26 сентября, на их основании будет сформировано новое правительство,

https://ria.ru/20210605/putin-1735761425.html

саксония-анхальт

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саксония-анхальт, ангела меркель, германия, в мире