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На избирательные участки в Мексике подкинули отрезанные головы
На избирательные участки в Мексике подкинули отрезанные головы - РИА Новости, 07.06.2021
На избирательные участки в Мексике подкинули отрезанные головы
Неизвестные подкинули отрезанные головы на избирательные участки в Мексике, где в воскресенье проходили выборы в федеральные и местные органы власти, сообщает... РИА Новости, 07.06.2021
2021-06-07T13:42
2021-06-07T17:13
нижняя калифорния (мексика)
андрес мануэль лопес обрадор
мексика
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Неизвестные подкинули отрезанные головы на избирательные участки в Мексике, где в воскресенье проходили выборы в федеральные и местные органы власти, сообщает местное издание Punto Norte.Первый инцидент произошел в городе Террасас-дель-Валле в штате Нижняя Калифорния. Через час после открытия избирательного участка номер 1440 неизвестный оставил картонную коробку на столе, на котором стояли урны для бюллетеней, после чего скрылся. После проверки в коробке была обнаружена отрезанная человеческая голова.Через полчаса к избирательному участку 1431 в том же городе подкинули сумки с человеческими останками, в том числе с отрезанной головой.Прибывшие правоохранители установили периметр безопасности вокруг обоих участков.Самые масштабные выборы в истории мексиканской демократии, которые состоялись 6 июня, определят не только местных руководителей в большей части страны и губернаторов 15 штатов. От состава парламента, в котором провластная коалиция может получить две трети голосов, зависит возможность дальнейшего проведения конституционных реформ, которые президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор называет "четвертой трансформацией".
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нижняя калифорния (мексика), андрес мануэль лопес обрадор, мексика, в мире

На избирательные участки в Мексике подкинули отрезанные головы

13:42 07.06.2021 (обновлено: 17:13 07.06.2021)
 
© REUTERS / Jorge DuenesСотрудники правоохранительных органов Мексики рядом с избирательным участком в городе Террасас-дель-Валле
Сотрудники правоохранительных органов Мексики рядом с избирательным участком в городе Террасас-дель-Валле - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
© REUTERS / Jorge Duenes
Сотрудники правоохранительных органов Мексики рядом с избирательным участком в городе Террасас-дель-Валле
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Неизвестные подкинули отрезанные головы на избирательные участки в Мексике, где в воскресенье проходили выборы в федеральные и местные органы власти, сообщает местное издание Punto Norte.
Первый инцидент произошел в городе Террасас-дель-Валле в штате Нижняя Калифорния. Через час после открытия избирательного участка номер 1440 неизвестный оставил картонную коробку на столе, на котором стояли урны для бюллетеней, после чего скрылся. После проверки в коробке была обнаружена отрезанная человеческая голова.
Через полчаса к избирательному участку 1431 в том же городе подкинули сумки с человеческими останками, в том числе с отрезанной головой.
Прибывшие правоохранители установили периметр безопасности вокруг обоих участков.
Самые масштабные выборы в истории мексиканской демократии, которые состоялись 6 июня, определят не только местных руководителей в большей части страны и губернаторов 15 штатов. От состава парламента, в котором провластная коалиция может получить две трети голосов, зависит возможность дальнейшего проведения конституционных реформ, которые президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор называет "четвертой трансформацией".
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Нижняя Калифорния (Мексика)Андрес Мануэль Лопес ОбрадорМексикаВ мире
 
 
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